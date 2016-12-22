Avukata Havalimanı Otopark Parası İade
Malatya’da Erhaç Havalimanına bir misafirini bırakan avukat Ahmet Kadak, aracını ücretli otopark kısmına park etti. Ancak 24 dakika sonra geldiği otoparktan kendisinden 6 TL ücret istenmesi üzerine konuyu Tüketici Sorunları Hakem Heyetine taşıyan avukatın başvurusu haklı bulundu ve kesilen 6 TL’nin geri ödenmesine karar verildi.
Geçtiğimiz Mart ayında yaşanan olayda Malatya’da Avukatlık yapan Ahmet Melik Kadak, bir misafirini bırakmak için Erhaç Havalanına gitti. Burada otomobilini otoparka bırakan Kadak, 24 dakika sonra geldiği otoparkta aracı ile çıkarken kendisinden çıkışta 6 TL park ücreti istendi. Ancak Avukat Kadak, terminallerin park alanlarında 25 dakikayı geçmeyen giriş ve çıkışlarda ücret alınmayacağını söylese de kendisinden istenen ücreti ödemek zorunda kaldı.
Bunun üzerine Yeşilyurt Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuran Kadak, alınan ücretin haksız olduğunu belirterek tahsil edilen tutarın iade edilmesini talep etti. Şikayet üzerine toplanan Tüketici Sorunları Hakem Heyeti emsal bir karar verdi.
Tüketici heyeti, incelediği dosyada bahse konu şikayetin ‘6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 8.Maddesi’ gereğince ‘Ayıplı hizmet’ olduğunu belirleyerek bahse konu otopark firması tarafından alınan 6 TL’nin başvuru sahibine iade edilmesine karar verdi. Heyet ayrıca 13.50 TL tutarındaki tebligat ücretinin de bahse konu firma tarafından ödenmesini kararlaştırdı.
Karar sonrası konuşan Avukat Ahmet Melik Kadak, geçtiğimi Mart ayında bir misafirini yolcu etmek için havalimanı otoparkını kullandığını ve 24 dakika için kendisinden 6 TL ücret tahsil edildiğini anımsattı. İlgili kanun maddesini baz alarak Yeşilyurt Kaymakamlığı İlçe Tüketici Hakem Heyetine başvurduğunu belirten Kadak, “Bildiğiniz üzere 1 dakika bile kullansanız Malatya Erhaç Havaalanı otoparkına 6 TL ücret ödemek zorundasınız. Verilen bu emsal karara göre 0-25 dakika arası (25. dakika dahil) havaalanı otopark kullanımında hemşehrilerimizden otopark ücreti tahsil edilmemesi gerekmektedir. Bu ücretin zorla tahsili durumunda, ödeme fişiyle Hakem Heyetine başvurulması halinde, ekteki Hakem Heyetinin 2016/7523 sayılı emsal kararı gereği ücretin iadesine karar verilmelidir” diye konuştu.
Avukat Kadak, verilen karar ile birlikte yolcusunu bırakmaya veya almaya gelen vatandaşların kısa süreliğine Havalimanı otoparkını kullanabileceklerini ve böylelikle uçak geliş-gidiş saatlerinde havaalanı kapılarında yaşanan yığılma ve çirkin görüntünün de ortadan kalkacağını söyledi.
iha
Birde su şehir içindeki otoparklara biri el atsa..1 dk.bile dursanız 5 tl.aliyorlar..girdi çıktı 5 tl. diyorlar..kimsede itiraz etmiyor..oysa böyle bişey yok..hiçbir otoparktada detaylı ücret tarifesi yok..oysa bunlar belediyenin belirlediği tarifeye uymak zorundalar..ama hepsi kendi kafasına göre fiyat istiyorlar..bahse konu olan avukat bey bu otoparklara uğramıyor herhalde..
Aynı durum masti otogarindada mevcut. Geçenlerde yanlışlikla peronlar kısmına girdim. Girmemle çıkmam bir oldu. 4 TL istediler. Neymiş kamera varmış. Sen benden o parayı haksız yere alıyorsun daha neyin kamerasından bahsediyosun. Buna da bir el atılması lazım.
Araştırma hastanesindeki oto park fiyatları çok yüksek, oto park girişlere tarifenin asılması gerekmektedir. maliye her-şeyi denetlerken vatandaş boyutunda bunu neden denetlemez, bilgi almak uygulamanın detayını öğrenmek vatandaşlık hakkımızdır, lütfen konunun değerlendirmeye alınması rica ederim.
Helal olsun sana avukat bey. Haksiz kazanclarina durdemeliydi birileri. oncu oldugun icin kutluyorum sizi. Darısı tum bu uygulamayi yapmayan tum otoparklara.
havalimanında otopark ücreti 6 tl öylemi vallahi ucuzmuş bizde istanbul gibi zannedip dışarıya bırakıyorduk
Darısı Araştırma Hastanesi otopark ücretlerine
Kendi kendine söylenen değilde hakikaten hakkını arayan bir millet olmamız adına iyi bir örnek TEŞEKKÜRLER avukat bey
Bu otopark istemeyince fiş faturada vermiyor.Kaç kez ikaz ettik değişen bir şey.
Onemli olan bunun emsal gosterilip yanlis uygulamanin duzeltilmesi.
değişen hiç bir şey yok. bugün gene yolcu bırakmak için gittim,1 daika bile kalsan 6 lira kesiyorlar. herkes tek tek uğraşacak mı yoksa havaalanı idaresi bu durumu düzeltecek mi?
Hak aramaya harika bir örnek. Bu hak aramalar çoğalsa harika bir ülke oluruz.