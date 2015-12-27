Avukatı İtfaiye Kurtardı

Malatya’da hanın içerisinde kilitli kalan şahsı itfaiye ekipleri çıkardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Valilik yanında bulunan Kazancılar İş Hanı’nda meydana geldi. Stajyer Avukat olduğu belirtilen Mert Eryılmaz büroda çalışmaya daldı. Bu sırada handa kimsenin olmadığını düşünen han görevlisi, hanı kapatarak, gitti.

İşlerini bitiren Eryılmaz, ise evine gitmek için han kapısına geldiğinde, hanın kilitli olduğunu gördü. Eryılmaz durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri stajyer avukatı hanın içinden çıkarttı. Eryılmaz, emniyet ekipleri tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.