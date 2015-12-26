Avukatlara Yanıt Yok!

Malatya’da, Zirve Yayınevi davasının 6. duruşmasında olayın kilit ismi Emre G. ilk kez ifade verdi. Emre G., kendisini kimsenin yönlendirmediğini iddia ederek, böyle bir olaya karıştığı için çok pişman olduğunu ifade etti.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada ifade veren Emre G., “Emniyet, savcılık ve savunmadaki ifadelerimi kabul etmiyorum. Yoğun bakımdan yeni çıkmıştım. Tedavim tamamlanmadan hastaneden çıkarılıp ifadem alınmıştır. Sağlık durumum iyi olmadığı halde verdiğim ifadelerin büyük kısmı yönlendirmeler ile hazırlanmıştır. İfadem sırasında sık sık diğer sanıkların ifadeleri tarafıma okunmuş ve bu şekilde ifadem alınmıştır. Ülkü Ocakları’na üye değilim” dedi.

Emre G., daha sonra şunları söyledi:

“Bir ara ulusal televizyon kanallarının bir tanesinde misyonerlikle ilgili bir haber izlemiştim. Bu haberde bedava İncil dağıttıklarını ve etkin faaliyetlerde bulunduklarını anlatıyorlardı. Bundan sonra Hristiyanlık konusunda araştırma yapmaya başladım. Bu konuyla ilgili genelde internet üzerinden bu dini anlatan siteleri takip ederdim. Bu nedenle Malatya’da Hristiyan ve misyoner olup olmadığını araştırdım. www.kutsalkitap.com isimli site üzerinden Malatya’daki misyonerlerle irtibata geçtim. Ben ‘Malatya’da kilise var mı?’ diye yazdım. Ozan isimli şahıs yardımcı olabileceğini söyledi. Msn’de sohbet etmeye başladım. Bu şahsa cep telefonumu vermiştim. Bir gün cep telefonuma mesaj geldi. Bu mesajda, ‘Emre ben Necati, Wolfgang’ın bacanağıyım, bizim yerimiz Zirve Yayıncılık’ diye bir adres tarifi vardı. Zirve Yayıncılık’a gidip Necati ve orada bulunan Uğur ve birkaç şahıs ile konuştum. Bu konuşmalarda Necati genelde İslam dinini kötülüyordu. Peygamberimiz hakkında küçültücü ifadeler kullanıyordu”.

Emre G., Zirve Yayınevi’nden bilgileri alıp basına dağıtmayı planladığını da dile getirerek, “Ben kimseye baskı yapmadım. Dayılarım mafya değildir. Olayın bu şekilde biteceğini tahmin etmezdik. Üzerimizdeki bıçak ve silah kendimizi korumak içindi. Ben kimseyi öldürmedim. Sadece onlara tokat attım. Kimseye de öldürmeleri için emir vermedim. Böyle bir olaya karıştığım için çok pişmanım. Beni kimse yönlendirmedi. Ben bu olayda kişileri bir araya getiren ve yöneten kişi değilim. Diğer sanıklar benden çekinmiyorlardı, samimi arkadaşlarımdı. Ben sadece arkadaş olarak diğer sanıklarla birlikteydim” iddialarında bulundu.

Mahkeme başkanı, Etkin Pişmanlık Yasası’nı okuyarak Emre G.’ye olayın arkasında birileri olup olmadığını sordu. Emre G., “Bu olayın gerisinde kimse yoktur. Kimsenin günahını almam” dedi.

Cumhuriyet savcısı da Emre G.’ye, “15 Nisan 2007 tarihinden önce, son 30 günde telefon bayilerinden en az 30 kez aranmışsın. Seni birileri mi yönlendirdi?” diye sordu. Emre G. de, “Hayır” yanıtını verdi.

Emre G., mahkeme başkanı ve savcının diğer sorularını, “Hatırlayamadım. Travma geçirdim” şeklinde cevapladı.

Olaydan önce yazdığı mektubu hatırlayamadığını da sözlerine ekleyen Emre G., savcıya dönerek, “Vatan sağ olsun yazıyorsa benimdir” dedi.

Sıra avukatların sorularına gelince Emre G., ifadesini verdiğini belirterek susma hakkını kullanacağını kaydetti.

9 HAZİRAN’A..

3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sabah saatlerinde başlayan duruşmada, “sanıkların fiziki görünüşlerini bir arada gösteren fotoğraflarının çekilerek mahkemeye verilmesine, İçişleri Bakanlığı’ndan sanıkların açık kimliklerinin yazılarak herhangi bir terör örgütü ile bağlantıları olup olmadığının sorulmasına, olayda kullanılan aracın üzerindeki tedbirin kaldırılmasına, Emre G.’nin yaş küçültme isteminin reddine, dosyaya gelen belgelerin birer örneğinin taraf avukatlarına verilmesine, sanıkların cezaevinde ayrı ayrı tutulmalarının kaldırılması isteminin reddine, cezaevinde sanıkların güvenliği için kullanılan ışık sisteminin kaldırılması talebinin kabulune, sanıkların kişilik özellikleri ile ilgili rapor alınması talebinin yargıyı etkilemeyeceğinden reddine, sanıkların yakalandıkları esnada üzerlerinden çıkan eşyaların önümüzdeki duruşmada mahkemeye getirilmesine” karar verildi. Duruşma, 9 Haziran’a ertelendi.

AVUKATLARIN AÇIKLAMASI..

6. duruşması sonrasında mağdur avukatları Murat Dinçer ve Erdal Doğan, açıklama yaptı.

Mağdur avukatlarından Murat Dinçer, “Emre G. kısmen ifade verdi, kısmen de susma hakkını kullandı. Mahkeme heyetinin bir kaç sorusunu yanıtladı. ‘Taraf avukatlarının sorularını yanıtlamayacağım, susma hakkımı kullanacağım’ dedi ve duruşma erken bitti. Emre G., daha önce gerek poliste verdiği ve gerekse de hazırlık soruşturmasında verdiği, gerekse de yer göstermede verdiği bilgileri bu sefer reddetti. Emre G., sıkıştığı noktalarda olayı hatırlamadığını söyledi ve travma geçirdiğini ve bu nedenle hatırlamadığını söyledi. Gelinen durumda sürpriz bir durum yok. Biz müdahil tarafın avukatları olarak bu olayın perde arkasındaki kişilerin olduğuna inancımız sürüyor ve bunu araştırmaya devam ediyoruz. Henüz olumlu yada olumsuz bir sürprizle karşılaşmış değiliz. Sanıkların suçlama konusunda birbirlerine suç atımı var. Diğer 4 sanık, hemen hemen hepsi Emre G.’den korktukları ve çekindikleri için yaptıklarını söylüyorlar. Emre G. ise kendisinin diğerleri kadar etkili olduğunu ve kendisinin örgütün lideri olmadığını söylüyor ısrarla. Hatta kendisinin cinayet suçuna hiç katılmadığını, diğer arkadaşlarını cinayeti işlediğini söylüyor. Ama asıl olan orada olan biten değil, dışarıdaki bağlantıları veya bu suça iten iklimin sorgulanmasıdır. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Mağdur avukatlarından Erdal Duyan ise, “Baştan beri söylediğimiz şey, olayın bu sanıklardan ibaret olmadığını ve bu sanıkların arkasındaki örgütsel yapıyı ve aynı zamanda o ırkçı iklimin de getirdiği örgütsel yapının nasıl oluşturulduğunu ve bu kişilerin perde arkasında kimlerin olduğunu ortaya çıkartmaktır. Hem hazırlık soruşturmaları gizli gidiyor, hem de hazırlık soruşturmasında örgütün ortaya çıkartılması çok güç. Biz bir anlamda iğne ile kuyu kazar bir haldeyiz. Bu açıdan hazırlık soruşturmaları çok eksik gidiyor. Hrant Dink davasında da, burada da şunu çok açık söylüyoruz; bu en azından bir terör örgütüdür. Ama yapı bir gladyonun parçasıdır. Bu yapı çok açık. Türkiye’de konuşulan bir gladyonun bir örgütüdür bu. Ama önemli olan buralara ulaşmak. Ama maalesef dosyalar da kapatılıyor” diye konuştu.