“Avukatların Sesi Kesilirse Halkın Nefesi Kesilir”

5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Malatya Barosu Başkanı Avukat Enver Han, “Hukuk devleti ,demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelemiz devam edecektir.”dedi.

“HALKIN YARGI İÇİNDEKİ TEMSİLCİLERİ..”

Baro Başkan Han, şunları söyledi:

“Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü ,tüm meslektaşlarımın Avukatlar Gününü kutluyorum. Mesleğimize yıllarca hizmet etmiş fakat bugün aramızda bulunmayıp ahirete intikal etmiş meslek büyüklerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum.

Yargının kurucu unsurlarından birisi olan ve bağımsız savunmayı özgürce temsil eden Avukatlar , bir hak savunucusu ve talepçisi olarak ,demokratik düzenin hukuka uygunluğu adına hayati önem taşımaktadır. Çünkü, hukukun egemen olmadığı bir ülkede demokrasiden ve sosyal bir hukuk devletinden söz edilemez.

Avukatlar ,halkın yargı erki içerisindeki temsilcileridir. Bu nedenle Baroların ve Avukatların görevi sadece mesleki kalkınma ,onur ve vakarın korunması ,çalışma disiplininin ve ahlakının takip edilmesi değildir .Bunların yanında temel hak ve özgürlüklerin korunması ,kollanması ve geliştirilmesinde de baş aktördür .Mesleki sorunları çözmek ve hukukun üstünlüğünü sağlamak Avukatlık Kanununun üzerimize yüklediği görevler ve sorumluluklardır. Özellikle demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelesinde toplumun Barolardan büyük beklentileri vardır.Bu bilinçle hukuk devleti ,demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelemiz devam edecektir.Avukatların ve Baroların sesi kesilirse, Halkımızın nefesi kesilir.

Hukuk sistemine ilişkin değindiğimiz sıkıntılar yanında mesleki sorunlarımız da ivedi giderilmelidir. Silahların eşitliği prensibine saygı duyulmalıdır, Savunduğumuz kişiler adına bilgi ve belgelere ulaşmada sıkıntılar giderilmelidir, CMK uyarınca görevlendirilen müdafilerin ücretinin süresinde ödenmeli ve Avukatlık Asgari Ücret seviyesine yükseltilmelidir, Yasa gereği eşit haklara sahip olan Avukatlar ile Hakim ve Savcılar arasında ita amiri ilişkisi kurulmaya çalışılmamalıdır, Kamu Avukatlarımızın özlük hakları iyileştirilmelidir, Avukat Stajyerlerimize Hakim ve Savcı stajyerlerine verilen haklar verilmelidir, Avukatlığa kabul ve stajyerlik sınavlarının , mevcut staj yapan meslektaşlarımın kazanılmış hakları korunarak ivedi getirilmelidir , Savunma hakkı lüks olmaktan çıkarılarak , Avukatlık Hizmetlerinde alınan KDV %18 den aşağıya çekilmelidir, Avukatlara yeşil pasaport verilmeli, Avukatlardan silah ruhsat harçları alınmamalıdır.

Malatya Barosu kurulduğu günden günümüze kadar ‘’hukuk devleti ‘’başta olmak üzere ‘’hukukun üstünlüğü ‘’,’’insan hakları ‘’ve ‘’yargı bağımsızlığı ‘’yolunda ödünsüz yürüyüşünü sürdüren ‘’eksiksiz demokrasi ‘’ve ‘’adil yargılanma ‘’yanında ,’’tüm özgürlüklerin engelsiz bir biçimde kullanılmasını “amaçlamaktadır.Bu amacın , çoğunluğun azınlığın haklarını gözettiği ,katılımcılık ve çoğulculuğun özümsendiği ,çağdaş ve ‘’eksiksiz bir demokraside ‘’gerçekleşeceğine inanmaktayız.

Bu duygu ve düşüncelerle ,Demokrasinin ,İnsan Haklarının ve Hukuk Devletinin en büyük güvencesi olan savunmanın temsilcileri ,sevgili meslektaşlarımın Avukatlar Günü’nü kutluyor,özlemini duyduğumuz hukukun ve mesleğimizin tüm sorunlarının çözülmüş olduğu güzel günlere sağlık ,esenlik ve başarılarla ve barış içerisinde hep birlikte ulaşabilmenin özlemiyle saygılar sunarım.”

“HER GEÇEN GÜN GERİYE GİTMEKTE”

Avukatlar Günü dolayısıyla başkanlığını Ayla Tunçdemir’in yaptığı Malatya Çağdaş Avukatlar Derneği yönetim kurulu adına yapılan yazılı açıklama da şöyle:

“Mesleğimizin amacı her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını sağlamak ile her derece de yargı organları , hakemler ,resmi ve özel kişi ,kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.Avukatlar bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adaletin hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis ederek kamu hizmeti ifa ederler.

Avukatlık ,hem bir kamu hizmeti, hem de serbest bir meslektir.

Avukatlar yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı temsil eder.

Yargının kurucu unsuru olan savunma mesleğinin temsilcileri olan biz avukatların tarihi, Eski Yunan ve Roma ya kadar uzanmasına rağmen; bu gün geldiğimiz noktada avukatlık mesleği gerek sosyal statü , gerek ekonomik ve gerek özlük hakları yönünden her geçen gün geriye gitmektedir.

Yargının kurucu unsuru olarak kabul edilen ve Avukatlık Kanunu nun tanıdığı hak ve yetkileri kullanmak için görev gören avukatların mesleklerini ifa ederken karşılaştığı zorluk ve yaşadığı mesleki sıkıntılar toplumda Avukatların statüsünün bilinmemesinden “ hukukun üstünlüğü”ilkesinin ve gördükleri görevin başta kamu kurumları ve kamu görevleri olmak üzere,ülkemizde bir türlü özümsenmemesinden kaynaklanmaktadır.

Bu gün itibari ile ülkemizin neredeyse tüm şehirlerinde Hukuk Fakültesi bulunmaktadır. Kıbrıs ve Türki Cumhuriyetlerinde bulunanlarla birlikte sayı 120 Hukuk Fakültesi ni bulmaktadır.Bu fakülteler yüksek kontenjan sayıları ile planlama yapılmadan ;işsiz hukuk fakültesi mezunları ve” hiçbir şey olmazsa avukatlık yaparım” mantığı ile mesleğe bakan bireyler yaratmaktadır.

AVUKAT SAYISI SON 5 YILDA YÜZDE 35 ARTMIŞTIR.AVUKAT SAYISININ BU KADAR KONTROLSÜZ BİR ŞEKİLDE ARTIŞI İŞSİZLİK SORUNU YANINDA MESLEKİ NİTELİĞİ DE DÜŞÜRMEKTEDİR.

Avukatlar mesleki sorunlar yanında OHAL döneminde artan yeni sorunlarla karşı karşıya kalmıştır.

15 Temmuz 2016 gecesi bir daha asla yaşamak istemediğimiz bir darbe girişimi ile başlayan ohal sürecinde 570 avukat tutuklanmış,1480 avukat hakkında da soruşturma açılmıştır. Bu şekilde savunma hakkı kısıtlamaları olmuş ve bu durum savunma üzerinde baskı hissi yaratmıştır.

Bu nedenle savunmanın daha da güçlendirilmesi dileklerimizi tekrar etmek isteriz.

Yine son dönemde Türkiye Barolar Birliği üzerinden yürütülen tartışmaları endişe ile karşıladığımızı belirtmek isteriz.

Çağdaş ve demokratik ülkelerde barolar ,savunma hakkının ,hak arama özgürlüğünün ,demokrasinin, hukuk devletinin ,genel hukuk ilkelerinin etkin biçimde uygulanmasının en büyük güvencesidir.

T.B.B ve Baroların susturulması avukatların ve dolayısı ile savunmanın susturulması anlamına gelecektir.

Şu unutulmamalıdır ki; bir ülkede savunma hakkı ne kadar güçlüyse,hukuksal sistem de o kadar güçlü olacaktır.Adil yargılanma adaletin ve demokrasinin temel koşullarındandır.

5 Nisan Avukatlar Günlerini antidemokratik uygulamaların son bulduğu adil, bağımsız, tarafsız ve güçlü bir yargının olması dileklerimizle kutluyoruz.

Demokrasinin , İnsan Haklarının ve Hukuk Devletinin en büyük güvencesi olan savunmanın temsilcileri olan meslektaşlarımızın Avukatlar Günü nü kutlar ; hukukun ve yargının sorunlarını çözdüğümüz günlere birlikte ulaşma dileği ile saygılar sunarız.”

BAKAN TÜFENKCİ’NİN MESAJI..

Bu arada kendisi de bir avukat olan AKP Malatya Milletvekili, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Avukatlar Günü dolayısıyla şu mesajı yayınladı:

“Gelişmiş ve ileri bir demokrasiye ulaşmasının yolu adaletin tesisi ve adil olarak dağıtılmasıdır. Demokratik ülkelerde, hukukun evrensel ilkelerine saygı, hak arama yollarının açık tutulması, kanun önünde eşitlik, bireysel hak ve özgürlüklerin korunması temel değerlerdir. Ülkemiz de son dönemlerde gerçekleştirilen reformlarla 2023 hedeflerini gerçekleştirme yolunda insan hak ve özgürlüklerinin genişletilmesinden, adalete sağlanmasına kadar önemli reformlara imza attı. Devletimiz vatandaşlarımızın refahı, huzuru ve emniyeti ile adaletin en iyi şekilde tesisini sağlamak amacıyla çalışmaktadır.

Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda ilerlemesinde adalet kurumlarımızın yanında temel hak ve hukukun, savunulmasında büyük sorumluluğu olan avukatlarımız hayati önem taşımaktadır. Avukatlarımız hukuk devletinin olmazsa olmazı ve savunma mesleğinin temsilcileri olarak hak ve hukukun savunucularıdır.

Bu vesileyle; “Adalet Mülkün Temelidir” anlayışıyla, adil yargılanma hakkının ve adaletin gerçekleşmesi için çalışan, hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından vatandaş – devlet ilişkilerinin yürümesi için çalışan, birlikte omuz omuza yürüdüğümüz ve içinde yer almaktan gurur duyduğum avukatlık mesleğini icra eden tün avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutluyorum.”

Bülten- malatyahaber.com