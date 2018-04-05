“Avukatlık Kutsal Bir Meslek”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han’ı ve Hukukçular Derneği Malatya Şube Başkanı Av. Necati Karabay’ı ayrı ayrı ziyaret etti. Başkan Gürkan, avukatların bu önemli gününü kutlayarak, “Avukatlık mesleği kutsal bir meslektir” dedi.

5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han’ı ve Hukukçular Derneği Malatya Şube Başkanı Av. Necati Karabay’ı ayrı ayrı ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, avukatlık mesleğinin önemine dikkat çekti. İlk olarak Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han’ı ziyaret eden Başkan Gürkan, “Bugün 5 Nisan Avukatlar günü. Avukatlar günü münasebetiyle tüm avukatlarımızın Avukatlar Günü’nü kutluyorum. Baro başkanımızın şahsında ve bütün avukatlarımıza adli yargı sürecindeki savunma görevlerinde başarılar diliyorum. Avukatlık mesleği kutsal bir meslektir. Yargının savunma ayağını oluşturur. Yani bir tarafta yargı ayağı varken, diğer tarafta savunma ayağı da avukatların üzerinedir. Tabi adalet mülkün temelidir. Bir dakikalık adalet belki binlerce nafile ibadetten dahi efdaldır. Bu anlamda yargının savunma ayağını oluşturan avukatlarımızın yetiştirilmesi anlamında, barolarımıza önemli görevler düşüyor. Bu konuda Baro başkanımızı yakinen takip ettiğimiz kadarıyla da avukatlarımızın hem hizmet içi faaliyetlerindeki çalışmalarında, hem de zaman zaman başka illerdeki çalışmalarına da iştirak ederek, hizmet içi eğitim faaliyetlerini yakinen takip ediyorum. Bu anlamda bütün avukatlarımızın şahsında baro başkanımızı da kutluyorum. 5 Nisan Avukatlar gününün Malatya’mızdaki bütün avukatlarımıza savunma adına başarılı yıl olmasını temenni ediyorum. Burada bulunmaktan ve Enver Bey’in şahsında Avukatlar Günü’nü kutlamaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum” dedi.

Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Battalgazi Belediye Başkanımızın yapmış olduğu ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum. Bizler hukukun üstünlüğüne inanmış avukatlarız. Hukuk üstün kılınmadığı zaman, yargısal açıdan vatandaş kendisini yalnızlığı hisseder. Bu noktada her zaman halkımızın yanında olmuşuzdur. Avukatların sesi kısılırsa, vatandaşın sesi kesilir diyoruz. Hakikaten bu söz gerçekten çok anlamlı bir söz. Çünkü , adliyede, yargısal iş ve işleyişte vatandaşın yanında olan avukatlardır. Bu duygu ve düşüncelerle 5 Nisan Avukatlar günümüzü kutlayan sayın Selahattin Gürkan’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Barosu’na yaptığı ziyaretin ardından Hukukçular Derneği Malatya Şube Başkanı Av. Necati Karabay’ı ziyaret ederek, dernek yönetimi ve İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi. Burada konuşan Hukukçular Derneği Malatya Şube Başkanı Av. Necati Karabay, “Yargının temel taşı olan biz avukatlar her zaman adaleti savunmuşuzdur. Yargıçlarda dahil kimseden emir almazlar. Avukatların efendileri de yoktur. Gerçeğin ortaya çıkması, haklının haksızın belli olması için görev ifa ederler. İnşallah sizlerde okulu bitirdiğinizde bizlerin arasına hakim savcı ya da avukat meslektaşımız olarak katılırsınız. Ben tekrar 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla derneğimize teşrif eden, ziyarette bulunan sayın Battalgazi Belediye Başkanımıza, başkan yardımcılarına ve belediye yöneticilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, “Adli ve İdari yargının savunma ayağı olarak görevlerini en iyi şekilde ifa etmeye çalışıyorlar. Ben 5 Nisan Avukatlar Günlerini kutluyorum. Burada bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Daha nice 5 Nisanlara ulaşmalarını temenni ediyorum. Genç hukukçuları burada görmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Arkadaşlarımıza derslerinde başarılar diliyorum. Genç arkadaşlarımızdan hukuk kavramını sadece kavram ve terminoloji olarak değerlendirmemelerini, başka disiplinlerle birlikte koordinasyon içinde düşünülmesi ve çok parametreli bir meslek olduğu bilinciyle çalışmalarını isterim. O zaman savunmada da olsalar, yargıçta olsalar, verilecek kararlar daha objektif ve rantabl olur diye düşünüyorum. Öte taraftan bir dakikalık adalet bin yıllık nafile ibadetten daha efdaldir. Yani adalet mülkün temelidir. Adalet olmazsa devlet olmaz. Buradaki mülk kavramı devlettir. Adaletin olmadığı yerde zulüm vardır” diyerek, adaletin önemine dikkat çekti.

Başkan Gürkan, daha sonra 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla hazırlanan pastayı keserken, dernek yönetimi ve Hukuk Fakültesi öğrencileri ile toplu fotoğraf çektirdi.

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