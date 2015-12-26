Avusturalya’da ‘Milli Beyin’ Fırtınası

Avustralyada hükümet, ülkenin “en iyi ve en zeki” aydınlarını, 2020 yılının milli stratejisini belirlemek üzere bir zirvede bir araya getirdi. Zirveden çıkan en çarpıcı sonuç, Britanyadan ayrılıp cumhuriyet ilan etmek üzere referandum yapmanın “zorunlu” görülmesi.

KASIM ayındaki seçimleri kazanarak Avustralyada 11 yıllık muhafazakar iktidarı bitiren Başbakan Kevin Ruddın ortaya attığı iki günlük 2020 zirvesi dün tamamlandı. Başkent Canberradaki meclis binasında toplanan 1002 akademisyen, sanatçı, siyasetçi, çevreci, bilimadamı ve işadamı, vergi sisteminden aborjin haklarına birçok konuyu masaya yatırdılar. İşçi Partili Rudd, beyin fırtınasından çıkan 40 öneri konusunda yıl sonuna kadar harekete geçileceğini açıkladı.

Gayriresmi zirvedeki en çarpıcı öneri, Britanya Kraliyeti ile bağları koparmak oldu. Ülkede cumhuriyete geçilmesi için referandum düzenlenmesi önerisi uzun süre alkışlandı. Başbakan Rudd, kapanış konuşmasında, “Salondaki havadan anladığım kadarıyla Avustralya cumhuriyeti fikri tam destek aldı” dedi.

Zirveden çıkan bazı sonuçlar şöyle: Vergi sistemi ve milli eğitim müfredatı yeniden düzenlenecek. Avustralya Temel Haklar Bildirgesi hazırlanacak. Küresel ısınmayla daha kararlı mücadele edilecek.

Blanchett şovu çaldı

Avustralyadaki zirvede şovu Cate Blanchett çaldı. Oscar ödüllü aktris Blanchett, geçen hafta üçüncü doğumunu yapmasına karşın yaratıcılık üstüne bir paneli yönetti. Zirveye, aktör Hugh Jackman da katıldı.