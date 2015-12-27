Ay Lav Yu
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Gösterim tarihi : 12 Mart 2010
Yönetmen : Sermiyan Midyat
Oyuncular : Sermiyan Midyat , Kathie Gill , Fadik Sevin Atasoy , Steve Guttenberg
Senaryo : Sermiyan Midyat
Müzik : Cem Yıldız
Görüntü yön. : Ercan Özkan
Tür : Komedi
Süre : 102 dk.
Yapım yılı : 2009
Ülke : Türkiye
Dağıtıcı : Medyavizyon
Tinne Köyünün muhtarı olan Yusuf Ağa 100 yılı aşkın yaşadıkları, fakat resmi olarak kaydı bulunmayan topraklarını tanıtmak ve devlete açılmak için devamlı devlet büyüklerine mektuplar yazmaktadır. Tinne Köyünün bir kimliğe sahip olması, resmiyete kavuşması Yusuf Ağanın en büyük hayalidir. Oğlu İbrahimi de sırf bu amaç uğruna, okuyup büyüysün, kimlik sahibi olup Tinneyi var etsin diye bir cami avlusu yerine fakülte avlusuna bırakmış. Yusuf Ağanın imdadına yetişen Papaz Hana, İbrahimi nüfusuna geçirmiş ve kimlik sahibi olmasını sağlamıştır. İbrahim artık 30 yaşına gelmiş, askerliğini yapmış ve artık köyüne geri dönmüştür. Köyün tek resmi kimlik sahibi olan ve tek umudu olan İbrahim, köyüne dönmüştür dönmesine de beraberinde bir dolu sürprizi de getirmiştir. Kim derdi ki tek bir Allahin kulunun bile uğramadığı Tinneye, gün gelecek ve Colaradodan bir ask gelecek, Jessica gelecek, Amerika gelecek. Tinnenin umudu okumuş Ibrahim, Ibrahimin aşkı Colaradolu Jessica. Türk Devletinin resmi olarak tanımadığı Tinne Köyünde Kürt genci İbrahim ve Amerikalı Jessica, büyük aşklarına bir vatan bulabilecekler midir? Aşkın vatanı Tinne midir, aşkın vatanı yok mudur?