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Malatya Haber -

Ay Lav Yu

Ay Lav Yu
  • 27.12.2015
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Gösterim tarihi : 12 Mart 2010
Yönetmen : Sermiyan Midyat
Oyuncular : Sermiyan Midyat , Kathie Gill , Fadik Sevin Atasoy , Steve Guttenberg
Senaryo : Sermiyan Midyat
Müzik : Cem Yıldız
Görüntü yön. : Ercan Özkan
Tür : Komedi
Süre : 102 dk.
Yapım yılı : 2009
Ülke : Türkiye
Dağıtıcı : Medyavizyon

Tinne Köyünün muhtarı olan Yusuf Ağa 100 yılı aşkın yaşadıkları, fakat resmi olarak kaydı bulunmayan topraklarını tanıtmak ve devlete açılmak için devamlı devlet büyüklerine mektuplar yazmaktadır. Tinne Köyünün bir kimliğe sahip olması, resmiyete kavuşması Yusuf Ağanın en büyük hayalidir. Oğlu İbrahimi de sırf bu amaç uğruna, okuyup büyüysün, kimlik sahibi olup Tinneyi var etsin diye bir cami avlusu yerine fakülte avlusuna bırakmış. Yusuf Ağanın imdadına yetişen Papaz Hana, İbrahimi nüfusuna geçirmiş ve kimlik sahibi olmasını sağlamıştır. İbrahim artık 30 yaşına gelmiş, askerliğini yapmış ve artık köyüne geri dönmüştür. Köyün tek resmi kimlik sahibi olan ve tek umudu olan İbrahim, köyüne dönmüştür dönmesine de beraberinde bir dolu sürprizi de getirmiştir. Kim derdi ki tek bir Allahin kulunun bile uğramadığı Tinneye, gün gelecek ve Colaradodan bir ask gelecek, Jessica gelecek, Amerika gelecek. Tinnenin umudu okumuş Ibrahim, Ibrahimin aşkı Colaradolu Jessica. Türk Devletinin resmi olarak tanımadığı Tinne Köyünde Kürt genci İbrahim ve Amerikalı Jessica, büyük aşklarına bir vatan bulabilecekler midir? Aşkın vatanı Tinne midir, aşkın vatanı yok mudur?

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