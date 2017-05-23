Ayağını Çapa Makinesine Kaptıran Kişi Ağır Yaralandı
Malatya‘nın Kale ilçesinde ayağını çapa makinesine kaptıran kişi, ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Darıpınar Mahallesi’nde ikamet eden Hasan Bakırhan (50), kendisine ait kayısı bahçesinde çalışırken çapa makinesinin devrilmesi sonucu ayaklarını makineye kaptırdı.
Ağır yaralanan Bakırhan, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
AA
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