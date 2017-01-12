Aydınlar’a 1 Milyonluk Altyapı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesini içmesuyu ve kanalizasyon altyapı sorununu çözüyor. Çalışmalar kapsamında Aydınlar mahallesine 7 km’lik içmesuyu hattı ve 4.5 km kanalizasyon hattı çalışması yapılacak.

Akçadağ İlçesi Aydınlar Mahalle Muhtarı Ömer Karayiğit, Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından mahallemizin en önemli sıkıntılarından birisi olan içmesuyu ve kanalizasyon alt yapısını yenilendiğini belirterek, “İçme suyu sıkıntımız vardı Maski’ye müracat ettik. İçmesuyu hat çalışmaları tamamlandı kanalizasyon alt yapı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Ahmet Çakır başta olmak üzere MASKİ Genel Müdürümüz sayın Dr. Özgür Özdemir’e teşekkür ediyorum”diye konuştu.

Akçadağ İlçesi Aydınlar Mahallesi’ne yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Özdemir, Malatya genelinde MASKİ ekiplerinin aralıksız çalıştığını belirterek. Dr. Özgür ÖZDEMİR, “Akçadağ İlçemize bağlı Aydınlar Mahallesi’nin 7 km’lik içmesuyu hattını tamamladık. 4.5 km’lik kanalizasyon altyapısı ile ilgili çalışmalarımızın 1.5 km’sini tamamladık. 84 adet abone bağlantısı ve 1 adet foseptik yapılıyor. Yatırımlarımızın toplam maliyeti 1milyon TL’dir. Çalışmaların bitmesiyle birlikte Aydınlar mahallesinin içmesuyu ve kanalizasyon altyapı sorunu ortadan kalkmış olacak”dedi.

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