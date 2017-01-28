Aygül ve Çolak Görevlerinden Alındılar

İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü olan hemşehrimiz Hamit Aygül ile Malatya İl Çevre Müdürü Mehmet Çolak, Resmi Gazete’nin 29 Ocak 2017 Pazar günkü sayısında yayınlanan kararnamelerle görevlerinden alındılar.

İSTANBUL İL TARIM MÜDÜRÜ HAMİT AYGÜL..

Malatyalı olan Ziraat Mühendisi Hamit Aygül, Malatya Gıda Tarım İl Müdürlüğü’nde görevli iken 2010 yılında Hatay İl Müdürlüğü görevine atanmış, kısa bir süre sonra da Malatya İl Müdürü olmuştu. Aygül, 2012’de Malatya’dan Adana İl Müdürlüğü’ne, 2015 Ocak ayında ise İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevine getirilmişti.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararname ile, Aygül’ün bir başka göreve atanmak üzere İstanbul İl Müdürlüğü görevinden alındığı bildirildi.

MALATYA ÇEVRE MÜDÜRÜ MEHMET ÇOLAK..

FETÖ/PDY örgütüne yönelik “Müdürler Operasyonu”nda gözaltına ve açığa alınan, Adliye’ce adli kontrol kaydıyla serbest bırakılan ve toplam 54 sanıklı “Müdürler Davası”nda halen tutuksuz sanık olarak yargılanan Malatya Çevre İl Müdürü Mehmet Çolak, Resmi Gazete’de yayınlanan kararname ile görevinden alındı. Çolak’ın yerine atama yapılmadı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com