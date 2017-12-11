Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, 3-2 mağlup oldukları Göztepe maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hakem hatalarından dolayı takımlarının mağduriyet yaşadığını savundu.

“Yine hakem faciası var. Ayıptır, bu kaçıncı oldu. Bir penaltı verdin diye bir penaltı daha vermeyecek misin?” diyen Gündüz, şu ifadeleri kullandı:

“Sanki doğu takımlarını istemiyorlarmış gibi bir izlenim ortaya çıkıyor. Bursaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçe’ye verilen penaltıya bakın. Orada hakem hemen düdük çalıyor, bizim maçta çalmıyor. Böyle bir şey olabilir mi, takım mı ayırıyorsunuz? Sezon başından bu yana hakemler bize fazlasıyla haksızlık yaptı. Bu durumu federasyonla görüşeceğiz.”

Erdal Gündüz, morallerinin bozuk olduğunu dile getirerek, hatalı kararların futbolcuları da olumsuz etkilediğini kaydetti.

Göztepe maçında duran toplarla rakibin gol bulduğunu aktaran Gündüz, “İkinci yarı iyi oynadık. Yakaladığımız gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Adem Büyük’ün sakatlığı da sürpriz oldu.” diye konuştu.

AA