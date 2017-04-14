Ayite ve Sadık Takımla Çalışıyor

Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan forvet oyuncusu Jonathan Ayite ile defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

TFF 1. Lig’de 53 puanla zirvede yer alan sarı kırmızılılar, ligin 28’nci haftasında sahasında Eskişehirspor’u konuk edecek. Ligde zorlu haftalara giren Malatya ekibinde ikinci oyuncudan sevindirici haber geldi.

Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan forvet oyuncusu Jonathan Ayite ile defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, takımla birlikte çalışmalarını sürdürdü. Eskişehirspor karşılaşması öncesi sol bek oyuncusu Osman Fırat’ın kart cezasının sona ermesi, Ayite ile Sadık’ın da takımla birlikte çalışmalara katılması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

AYİTE’NİN DURUMU MAÇ SAATİNDE NETLİK KAZANACAK

Sol ayak topuğundaki çatlak nedeniyle yoğun bir tedavi programına alınan forvet oyuncusu Jonathan Ayite, Ümraniyespor maçı sonrası Malatya’da toplanan ve Eskişehirspor maçı hazırlıklarına başlayan takıma katılmıştı.

Sakatlığı düzelen tecrübeli futbolcu, antrenman eksiğini gidermek için yoğun bir çalışma içerisine girdi. Kondisyoner Evrim Esendemir nezaretinde çalışan Ayite’nin Eskişehirspor karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı maç saatinde belli olacak.

SADIK GÖREVE HAZIR

Sakatlığı geçen ancak Ümraniyespor maçında riske edilmeyen defans oyuncusu Sadık Çiftpınar da takımla birlikte çalışmalarını sürdürdü.

‘Göreve hazır’ olduğunu ifade eden Çiftpınar, “Sakatlığımın iyileşme süreci normalde üç hafta gibi bir zamandı. Biraz erken başladık. Bunun istişaresini yapmıştık. Takımımız adına sağlam oyuncunun oynaması yönünde bir karar verdik. Sakatlığım ise şuanda tamamen geçti. Hocamdan forma bekliyorum. Hocam bana ne zaman forma verirse, aslanlar gibi sahaya çıkıp mücadelemi ortaya koyarım” dedi.

SULU ZEMİNDE ANTRENMAN

Orduzu Pınarbaşı’nda kendi tesislerinde çalışan sarı-kırmızılı takımda günün tek idmanı saat 16.00’da yapıldı. Çalışmaya tüm futbolcular katılırken, yağmurdan dolayı idman sahalarının su toplaması futbolcuların ve teknik heyetin işini zorlaştırdı. Geçtiğimiz yıl yapılan idman sahasının drenaj kanalları hizmet vermeyince antrenman sahasının bir çok bölümünde su öbekleri oluştu. Futbolcuların hem koşusuna hem de topla yapılan çalışmasına engel olan su birikintileri, takımın tam sahada idman gerçekleştirmesini engelledi. Günün idman programında dar alanda adam adama oyun oynatacak teknik heyet, topla olması gereken çalışmayı gerçekleştirmek için sahanın bir bölümünü yağmur sularından arındırdı. Yardımcı antrenörler Zafer Hızarcı, Engin Özdemir, kulüp çalışanı Metin Demir ellerine aldıkları süngerli çek paslarla suyu dışarı taşıdı.

Açılan alanda yaklaşık 60 dakikalık bir gerçekleştiren futbolcular, açma-germe yaparak idmanı tamamladı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- iha