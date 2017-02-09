AYKOME Üst Kurulu Toplandı

33 cadde ve sokakta yapılacak alt yapı çalışmaları konusunda kurumlar arasında koordinasyon görüşüldü

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Üst Kurul Toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda; Malatya’nın altyapı sorunları ile 2017 yılı yatırım programı görüşüldü.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen AYKOME üst kurul toplantısına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Sarılar başkanlık etti.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesine bağlı ilgili daire başkanları ve şube müdürlerinin yanı sıra Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe belediye temsilcileri ile altyapı hizmetleri yapan kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Sarılar, Malatya kent merkezine yapılacak yeni yatırımların doğru planlanması için bütün kurumlarla istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Kurumların koordinasyon ve iş birliğinin güçlü olması gerektiğini belirten Sarılar, “Kurumlarımız ve belediyelerimizle altyapı hizmetleri noktasında güzel iş birliği örneği sergiliyoruz. Bu ahengin bozulmaması için bir araya geldik. 2016 yılında yapılan hizmetleri görüşüp, eksiklikleri gidermek için iş koordinasyonu yapacağız. Aynı zamanda 2017 yılı yatırım programını görüşeceğiz” dedi.

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan cadde ve sokak düzenleme çalışmaları da görüşüldü. Tüm kurumlar düzenleme yapılacak olan 33 cadde ve sokakta kendi sorumluluklarındaki altyapı hizmetlerini belirlenen takvime göre yapılmasını oy birliğiyle kabul etti.

Toplantıda ayrıca 2017 yılı içerisinde bazı mahallelerde Maski, Fedaş, Telekom ve Aksagaz’ın yapacağı yatırımlar görüşüldü.

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