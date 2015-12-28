Aylık Abonelik 120 TL

Yaz sezonunun sona ermesi ile birlikte açık yüzme havuzları kapanırken, kapalı yüzme havuzları hizmet vermeye başladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Olimpik Açık Yüzme Havuzu’nda yaz sezonunun sona ermesi nedeniyle halk seanslarının sone erdiği bildirildi. 2015 – 2016 Kış sezonunda Osman Çağlı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nun hizmetine açıldığı belirtilen açıklamada, “Osman Çağlı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun ücretleri tek seferlik girişi 15 TL, aylık aboneliği ise 120 TL’dir. Ayrıca aylık abone olan ve yüzme bilmeyen kişilere abone ücretinin haricinde hiçbir ücret alınmadan yüzme dersi verilecektir” ifadeleri yer aldı.

Osman Çağlı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nun 2015 – 2016 Kış sezonunda Halka açık gün ve saatleri ise şöyle açıklandı;

“Havuz, Perşembe ve Cuma günleri saat 11.00 – 15.00 arasında, Cumartesi ve Pazar günleri ise 18.30 – 21.00 saatleri arasında erkeklere hizmet verecek. Çarşamba günü 11.00-15.00, Cumartesi ve Pazar ise 11.30-13.30 saatlerinde bayanlara hizmet verecek.”