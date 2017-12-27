AYMD’de Yeni Başkan ve Yönetim

İstanbul Maltepe’de 2003 yılında kurulan Anadolu Yakası Malatyalılar Sosyal ve Kültürel Dayanışma Derneği’nde olağanüstü kongre yapıldı, Sultan Şahin başkanlığı Fuat Çatal’a devretti.

Derneğin Yönetim Kurulu; Fuat Çatal, İbrahim Aslan, Nafi İlçin, Selami Çiçek, Metin Yalçın, Celal Akgül, Hikmet Karadağ, Mehmet Erikçi, Muzaffer Doğan, Serdar Çifçi, Nihat Aydın, Nurettin Çorlu, Mahmut Alikaşifoğlu, Nafiz Şentürk, Cumhur Tekin ve Minnet Yalçın‘dan oluşurken, Denetim Kurulu’nda Sadık Dönmezer, Mete Poyraz, Yalçın Çetin, Abdullah Eren, Esat Soyalp ve Ömer Mutlu görev aldılar.

Dernekte daha önce de başkanlık yapan ve yeniden başkanlığa seçilen Fuat Çatal,uzun yıllar Maltepe’nin etkinlik ve faaliyetlerinde faal olarak görev alan derneğin yeniden aynı şevk ve heyecanla devam edeceğini, üyelerin, Malatyalı hemşerilerinin ve Maltepeli dostlarının beklentilerini bildiklerini yeni yönetim kurulu ve ekiplerinin bunu sağlayacak güçte olduğunu belirtti.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi