AYMS U-21 PAF da Adana ile Berabere

U-21 1. Ligi’nde mücadele eden Alima Yeni Malatyaspor deplasmanda karşılaştığı Adanaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Mehmet Semih Güçlü, Yunus Kala, Uğur Şahin hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada Alima Yeni Malatyaspor’un gollerini 14. Dakikada Furkan Yiğit, 33.dakikada ise Hamdullah Sincar kaydetti. Ev sahibi takımın golleri ise 32.dakikada Ali Ercan ve 80.dakikada Atakan Ekiz’den geldi. Alima Yeni Malatyaspor rakibi karşısına Burhan, Hakan Bezci, Hakan Şişçi, Ömer Faruk, Ferhat, Mücahit, Ali, Bülent, Furkan, Hamdullah ve Özgür on biriyle çıktı. Puan tablosunda 15. sırada bulunan rakibi karşısında özellikle maçın ikinci yarısında etkili bir oyun sergileyen Alima Yeni Malatyaspor’da 3 puanın 80. dakikada yenilen golle kaçırılması moralleri bozdu. Alima Yeni Malatyaspor aldığı galibiyetle puanını 23’e yükseltti.

“BU ALT YAPIDAN ÇOK İYİ FUTBOLCULAR ÇIKACAK”

Müsabaka sonrası açıklamada bulunan Alt Yapı Sorumlusu Murat Uçkun, takım olarak her geçen gün takım oyununu daha iyi sergilediklerini söyleyerek, “Oyuncularımı kutluyorum. Burada sonuçtan ziyade sahadaki takım oyunu beni çok mutlu etti. Alt yapımız geleceğe umutla bakıyor. Oyuncularımız her geçen gün daha iyi bir takım görüntüsü ortaya koyuyor. Bu alt yapıdan çok iyi futbolcular çıkacak” diye konuştu.

iha