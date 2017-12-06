AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, ana muhalefet partisinin 17-25 Aralık’taki söylemleri bugün yine tekrarladıklarını ifade ederek, “Taşeronların yaptırdıkları şeylere, 17-25 Aralık’taki söylemlere geldik. Gezi eylemlerindeki söylemlere geldik. O günden bugüne kadarda bir şey değişmedi. Yine aynı naneleri yemeye başladılar” dedi.

Milletvekili Şahin, Malatya’daki temasları kapsamında Zafer, Battalgazi, Şık Şık Mahallesi Muhtarlarını ziyaret etti.

Kırsal ve merkezdeki mahallelerde muhtarların devleti temsil ederek, devlet ile millet arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Şahin, “Muhtarlarımız, hizmetlerin, güvenliğin, asayişin en iyi şekilde vatandaşın lehine elde edilmesi için çaba sarf eden en uçtaki kurumlarımız. Ankara’ya sizler adına vekaleten gidiyoruz ama mahallelerimizin vekili muhtarlarımızdır. Mahallelilerimizin en emin kişi olarak seçtikleri muhtarlarımız bizim için birinci derecede muhatap alacağımız makamlarımız” diye konuştu.

Milletvekili Şahin, ziyaretinde ana muhalefet partisini sert bir dille eleştirerek, “17-25 Aralık darbe girişimi oldu. MİT TIR’larına karşı, devletin en mahrem organına karşı yapılan girişimlerde ana muhalefet partisi onların yanında yer aldı. Bugün bakıyoruz 15 Temmuz’un sanki ‘kontrollü bir darbe’ olduğunu söyleyecek kadar alçakça onların ekmeklerine yağ sürecek açıklama yapanlar, işte bugün yine karşımıza yine 17-25 Aralık yargı darbesi neticesinde birçok bakanlara, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere çocuklarına ve yakınlarına atılan iftiranın boşta kaldıklarını gördüler. MİT’in başkanına karşı yaptıkları girişimler vardı. Asıl tek amaçları var; bugün Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi ‘dünya beşten büyük’ söylemini gerçekleştirdikten sonra bütün emperyalist güçler Tayyip Erdoğan’a karşı bir duruş sergilediler. Kesinlikle AK Parti’nin olmasından ziyade, özellikle Recep Tayyip Erdoğan’sız bir AK Parti’nin olmasının çabası içerisindeler. Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkmadan AK Parti’yi yıkamayacaklarını biliyorlar. Bugünde yine o taşeronların yaptırdıkları şeylere, 17-25 Aralık’taki söylemlere geldik. Gezi eylemlerindeki söylemlere geldik. O günden bugüne kadarda bir şey değişmedi. Yine aynı naneleri yemeye başladılar. Tayyip Bey ve etraftakilerinin yurt dışında hesaplarının var olduğunu önce iddia ettiler, bir takım paçavra ellerine aldılar. Bu paçavralar, daha önce FETÖ denen alçağın özellikle Fuat Avni diye bir isimle sosyal medyada hesap açan bir alçağın, o gün insanlar arasına nifak sokmaya çalışmak için 6-7 ay önceki bir takım iddialar bugün ana muhalefet partinin genel başkanı olmuş ama bütün işi gücü yalan ve yanlıştan ibaret olduğunu milletimiz çok iyi biliyor. Aynı söylemlerle milletimizin kafasını, zihinlerini bulandırmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

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