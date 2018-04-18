Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un sağ bek oyuncusu İssam Chebake, ligde kalan haftalarda iyi sonuçlar alarak, ligi üst sıralarda bitirmek istediklerini söyledi.

Ligde kalan beş haftalık süreç içerisinde Beşiktaş ve Galatasaray karşılaşmalarından puan çıkarmak istediklerini ifade eden Chebake, “Son 5 maç bizim içinde çok önemli. 5 maçın içerisinde dışarıda oynayacağımız Beşiktaş ve Galatasaray maçı da var. Onlardan da puan koparmaya çalışacağız. İçerdeki maçlarımızı yenip, en iyi şekilde üst sıralarda bitirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Chebake, takımdaki geleceğine ilişkin, “Öncelikle transferden önce önümüzde kalan 5 maç için konsantre oluyorum. Zaten bu kulüpte bir sene daha sözleşmem var. Çok mutluyum bu kulüpte. Başkanımla oturup konuşacağız sene sonunda ona göre kararını vereceğiz” açıklamasında bulundu.

Beşiktaş deplasmanından puan çıkarmak istediklerini dile getiren Chebake, “İlk yarıda Beşiktaş ile berabere kaldık, çok iyi bir maç oynadık. Nerdeyse galibiyeti kaçıran taraf biz olduk. Aynısını İstanbul’da yapmaya çalışacağız” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi