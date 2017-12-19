“Ayrı Bir Gurur Verdi”

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’i ziyaret etti.

Ziyaret için esnaf ve sanatkar camiası adına teşekkür eden Keskin; Başsavcı Usta’nın esnaf ve sanatkar camiası ile iç içe olduğunu belirterek, “Başsavcımızın özellikle de Malatyalı, hemşerimiz olması ayrı bir gurur vermiştir.” dedi.

Keskin, “Eskiden vatandaş ile savcı ve adliye arasında bir sıkıntı vardı. Bugün bu giderilmiş durumda. Önemli olan güler yüzlü olmaktır. Bu ülkenin birlik ve beraberliğine, ezanına, bayrağına, toprağına düşman insan varsa bütün Türk milleti olduğu gibi adaletin de üzerine gitmesi lazım.” diye konuştu.

Başsavcı Usta, bir süre MESOB Başkanı Keskin ile sohbet etti.

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