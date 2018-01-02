Ayrılığı Yalçın Duyurdu: “Fesih İçin Anlaştık”

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da tecrübeli stoper oyuncusu Yalçın Ayhan ile resmen yollar ayrıldı.

Ligin 13.haftasında Malatya’da Beşiktaş ile oynanan karşılaşmadan bir gün sonra ‘disiplinsiz davranışları’ nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan Yalçın Ayhan ile ilgili durum 36 gün sonra netlik kazandı. Yönetim, birkaç gün önce devam etmeme kararı aldığı tecrübeli stoperle masaya oturdu ve karşılıklı anlaşarak, takımdan ayrıldı.

Ayrılıkla ilgili sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Yalçın Ayhan, “Her iki taraf içinde hayırlı olsun. Fesih için bugün itibariyle anlaşmış bulunuyoruz” dedi.

35 yaşındaki 1,92 metre boyundaki stoper Yalçın Ayhan, 7 Temmuz 2017’de takıma katıldı. 13 karşılaşmada bin 170 dakika görev alan Ayhan, 1 gol kaydederken, 2 sarı kart gördü. Grandmedical Manisaspor, Galatasaray, Kayseri Erciyesspor, Orduspor, Gaziantepspor, İstanbulspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Medipol Başakşehir ve Evkur Yeni Malatyaspor’un formasını giyen Yalçın Ayhan’ın adı Süper Lig ekibi Osmanlıspor Futbol Kulübü ile geçiyor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi