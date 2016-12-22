Ayyıldız Ampute İlk Yarıyı Lider Tamamladı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun “Türkiye Futbol Oynuyor” projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ampute Futbol Süper Ligi’nde 1. Lig 1. Grup’ta yer alan Ayyıldız Ampute Engelliler Spor Kulübü, bir maçı eksik olmasına karşın ilk yarıyı lider tamamladı.

Ampute Futbol 1. Ligi’nde ilk yarı 18 Aralık’ta oynanan karşılaşmalarla son ermişti. 1. Lig’de ikinci yarı Mart ayında oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Ayyıldız Ampute, 1. Lig 1. Grup’ta 6 karşılaşma oynadı. 6 karşılaşmanın 5’ini kazanan, 1’inde ise berabere kalan kırmızı beyazlılar, 16 puan ve 23 gol averajıyla zirvede yer aldı. Ayyıldız Ampute, 6 maçta 28 gol kaydederken, kalesinde 5 gol gördü.

Grup’ta iddialı ekiplerden İzmir Büyükşehir Belediyesi gençlik Spor Kulübü ise 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 14 puanla ikinci sırada yer aldı. 14 puanlı bir diğer ekip Denizli Engelliler Spor Kulübü ise 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ile üçüncü sırada bulunuyor. Grup’ta 12 puanlı Sakarya Ampute Engelliler Spor Kulübü dördüncü, 10 puanlı Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü beşinci, 6 puanlı Gaziantep Bedensel Engelliler Spor Kulübü altıncı, 3 puanlı Adana Ampute Engelliler Spor Kulübü ise yedinci sırada bulunuyor. Son sıradaki Yaşam Boyu Engellileri Koruma ve Spor Kulübü’nün ise henüz puanı yok.

Yeni Malatya Gazetesi