“Az Kaynakla, Çok İş”

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yazıhan ilçesinde yol yapım, bakım ve asfaltlama çalışması yapılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, bu çalışmaları yerinde inceleyip, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bir aydan beri Yazıhan’da çalışmalar yaptığını belirten Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Yazıhan’ı, Hekimhan’a bağlayan grup yolunun bitmesiyle bölgedeki yol sorununun çözüleceğini söyledi.

Yapım, bakım ve asfaltlama çalışması yapılan Erecek grup yolundan 8 mahallenin faydalandığını vurgulayan Öztürk, “Şuanda yolumuzda asfalt çalışmaları devam ediyor. Büyük bir sorunumuz Büyükşehir Belediyesinin gayretleriyle çözülüyor. Güzel hizmetler ortaya çıkmaya başladı. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Ahmet Çakır olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kırsal kesimlerdeki mahallelerin yol sorununu çözmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, bütün ilçelerde yol çalışması yaptıklarını söyledi.

Grup yollarının yapımına ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Başkan Çakır, “Ekiplerimiz ilk olarak yol genişletme çalışması yapıyor. Daha sonra yama çalışması yapıyoruz. Devamında da 2 kat olmak üzere sathi kaplama asfalt çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz Malatya’nın bütün bölgesine bu hizmetleri en iyi ve kaliteli şekilde yapmaktır. Bu hizmetleri yapmak tabi ki zor, masrafları nasıl azaltabiliriz diye planlamalar yapıyoruz. İlçelerimizde yeni taş ocakları alıyoruz. Bu taş ocaklarının işletmesiyle ilgili ruhsatlarımız çıkarıldı. Seyyar konkasör makinelerinin alımları yapılıyor. Yine pmt tesislerinin seyyar hale gelmesi için çalışmalar yapıyoruz. Mahallelerimize yaptığımız bu yolların maliyeti sıcak asfalt kadar maliyet getiriyor. Bu tesisleri seyyar hale getirerek bu masrafları daha da aza indireceğiz. Yerinden üretim yaparak az kaynakla çok iş üreteceğiz. Gelecek yıl bunların büyük bölümünü hayata geçireceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi 25 km. uzunluğundaki grup yolunda ilk olarak yol genişletme çalışması yaptı. Daha önce 5 metre olan yol 10 metre genişliğine çıkarıldı. Yama ve bakım çalışmasının ardından ilk olarak sıcak karışım asfalt serimi, devamında da sathi kaplama asfalt çalışması yapıldı.