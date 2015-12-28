Azra Bebek İçin Kan Bağışı

Azra bebek için başlatılan kök hücre bağışı kampanyası her geçen gün büyürken, son olarak CHP Gençlik Kolları tarafından yapılan organizasyon ile kök hücre için kan bağışı yapıldı.

Akşam gerçekleştirilen kan bağışına katılan ve kök hücre için bağışta bulunan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, “Bizim sadece gençlik kolları değil gençlik kollarında iki arkadaşımızın özelikle çabası ve duyarlılığı sayesinde bu gün bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Biz de bu arkadaşlarımızın duyarlılığına katkı sunmak istedik. Hem Azra bebek için hem de Azra bebekler için kök hücre noktasında değerlendirmek için kan veriyoruz” dedi.

Bütün Malatyalıları ve Türkiye genelindeki herkesi kan bağışı konusunda duyarlı olmaya çağıran Kiraz, “Kan sürekli ihtiyaç olan bir madde sadece belli dönemlerde ihtiyaç olan bir madde değil. Dolayısıyla kana hepimizin her dönemde ihtiyacı olabilir dolayısıyla vatandaşlarımızın daha duyarlı olması gerekiyor. Bu günkü etkinliği hem böyle kan vererek desteklemek istiyoruz hem de vatandaşlarımızı böyle bir duyarlılığa davet etmek için bu programı düzenliyoruz”dedi.

Hakan-Burcu Şanlı çiftinin Hemofagositik Lenfohistiositoz (HLH) hastası olan 10 aylık bebekleri Azra Sultan Şanlı için üniversite öğrencileri de seferber olmuştu. Vücudunun savunma sisteminin bozulmasıyla meydana gelen HLH sonucunda ateş, dalak, karaciğer büyümesi gibi komplikasyonlar yaşayan minik Azra için bir kampanya düzenleyen İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeler Topluluğu, üniversite öğrencilerini bir araya getirerek, Fuzuli Caddesi’nde Kan Bağış Merkezi’nde kan bağışında bulunmuşlardı.