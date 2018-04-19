Azubuike’nin Doğum Gününü Böyle Kutladılar

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un 21 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu ve Nijerya milli takımında da forma giyen Okechukwu Godson Azubuike’nin doğum günü farklı bir organizasyon ile kutlandı.

Bu hafta Beşiktaş ile deplasmanda karıcılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor’da moraller yerinde. Beşiktaş maçına hazırlık antrenmanında 21 yaşına giren orta saha oyuncusu Azubuike’nin doğum gününü takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Antrenmanın başında sahaya gelen Azubuike’nin doğum günü nedeniyle takım arkadaşları önce başından aşağıya un döküp, ardından kafasında yumurta kırdılar.

Futbolcu arkadaşları Azubuike’ye “Azo ombelt oldun” diye takıldılar.

Azubuike için hazırlanan doğum günü pastasını keserken,teknik direktör Erol Bulut,elleriyle pastayı Azubuike’ye yetirdi.

Azubuike için hazırlanan doğum günü kutlaması Evkur Yeni Malatyaspor kulübünün resmi sosyal paylaşım adreslerinde de paylaşıldı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi