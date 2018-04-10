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Malatya Haber -

Azubuike’nin Milli Takım Arkadaşı Kaleci Denemede

Azubuike’nin Milli Takım Arkadaşı Kaleci Denemede
  • 10.04.2018
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Evkur Yeni Malatysapor’da Okechukwu Azubuıke’nin Nijerya Olimpik Milli takımda arkadaşı olan kaleci Daniel Emanuel (sağdaki) denemeye alındı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları da başladı. Nijerya Olimpik Milli Takım Kalecisi 23 yaşındaki Daniel Emanuel, takım ile antrenmanlara çıkmaya başladı.

Teknik direktör Erol Bulut, takımda denemeye alınan Nijerya Olimpik Milli Takım Kalecisi Daniel Emanuel ile ilgili değerlendirme, “O yurt dışında geldi, alt yapıda birkaç gün çalıştı. Yanımıza aldık, burada birkaç gün görmek istiyoruz.  Bir hocamızın tavsiyesi üzerine izliyoruz.” Dedi.

Kalecisi Daniel Emanuel’in Evkur Yeni Malatyaspor’lu Azubuıke’nin Nijerya Olimpik Milli Takımda arkadaşı olduğu belirtildi.

Deneme sürecinden sonra verilecek olan rapora göre; kaleci Daniel Emanuel ile ilgili kararın verileceği öğrenildi.

Yeni Malatya Gazetesi 

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