B Klasman Hakemi Oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) boş kadrolara atamasını gerçekleştirdi. Malatyalı Batuhan Gültek (fotoğrafta sağdaki), B Klasmanı Hakemi (BKH) kadrosuna girdi.
Merkez Hakem Kurulu, yaptığı toplantıda aldığı kararla, MHK Talimatı’nın 45. Maddesi (g) bendi uyarınca eksik kadrolara atamalar yaptı. Eksik kadrolara yapılan hakem ve gözlemci atamalarını gerçekleştirdi.
Malatyalı hakem Batuhan Gültek, atamalar sonunda B Klasmanı Hakemi kadrosunda yer aldı.
Yeni Malatya Gazetesi
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