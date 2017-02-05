B.Şehir Basketboldan Galibiyet
Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) 10. Grup’ta son hafta müsabakasında Malatya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Kongre Lisesi Basketbol İhtisas’ı 97-58 yendi ve grubu galibiyetle tamamladı.
Sivas 4 Eylül Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Başhakem Berkan Yılmaz ile yardımcı hakem Cemal Cem Meral hakem ikilisi yönetti. Müsabakada baştan sona üstün bir performans ortaya koyan Malatya Büyükşehir Belediyespor, parkeden farklı galip ayrıldı.
Normal sezonu 10. Grup’ta ikinci sırada tamamlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından çekilecek olan kura sonrası Play-Off Grubu’nda mücadelesini sürdürecek.
Malatya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takım Antrenörü Erol Akdeniz, normal sezonun kendileri adına çok iyi geçtiğini ifade ederek, Play-Off’ta da aynı başarıyı gösterip, bir üst tura çıkmak istediklerini söyledi.
Yeni Malatya Gazetesi