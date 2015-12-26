Baba- Oğul Defnedildi, 5 Kişi Tutuklandı..

Cep telefonu yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülen genç ve olayı duyunca kalp krizinden ölen babası Şehir Mezarlığında toprağa verilirken, olayla ilgili olarak haklarında işlem yapılan 8 kişiden 5i hakkında tutuklama kararı verildi.

OLAY..

Bakırcılar Çarşısı ile Turgut Temelli Caddesi arasında, Palancı Otel arkasında Bünyamin Bayrama ait cep telefonu dükkanının önünde, Bayram ve yakınları ile karşı grupta yeraldığı bildirilan İsa Boztepe ve yakınları arasında kavga çıkmıştı. Kavga sırasında, 27 yaşındaki Bünyamin Bayram tabancayla vurulurken, kardeşi Selami Bayram da bıçakla yaralanmış, karşı tarafı oluşturan İsa Boztepe, Hasan Basri Boztepe, Murat Aladağ ve Dursun Boztepe de çeşitli yerlerinden yaralanmışlardı.

Yaralılardan Bünyamin Bayram kaldırıldığı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Bayramın, Kiltepe Mahallesinde oturan 61 yaşındaki babası Hüseyin Bayram ise, iki oğlunun kavgada vurulduğunu, birinin öldüğünü öğrenince geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

BABA VE OĞULUN CENAZE TÖRENİ..

Kavgada öldürülen Bünyamin Bayram ile kalp krizi sonucu ölen babası Hüseyin Bayramın cenazeleri, Şehir Mezarlığında öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildiler.

Baba-oğulun cenaze törenine kalabalık bir topluluk katılırken, cenaze namazını kıldıran Merkez Vaizi İsmail Öztoprak, İslam dininde öldürmenin çok büyük bir günah olduğunu, olayın bir kan davasına dönüştürülmemesi gerektiğini söyledi.

5 TUTUKLAMA..

Bu arada, olayla ilgili olarak Hasan Basri Boztepe, Murat Aladağ, İsa Boztepe, Hüseyin Avni Boztepe, Dursun Boztepe ile kavgaya karışanlardan ölen Bünyamin Bayramın yakınları Selami Bayram, SB ve İ.B.nin sanık olarak adliyeye sevkedildikleri, olayla ilgili açık kimliği belirlenemeyen A.B. adlı şahsın da firari olduğu bildirildi.

Bu şahıslardan Hasan Basri Boztepe, Murat Aladağ, İsa Boztepe, Hüseyin Avni Boztepe ve Dursun Boztepe hakkında tutuklama kararı verildi. Hasan Basri Boztepe ve Murat Aladağ cezaevine gönderilirken, haklarında tutuklama kararı verilen İsa, Dursun ve Hüseyin Avni Boztepenin hastanede tedavi edilmekte oldukları bildirildi.

Polisin olay yerinde 11 adet boş mermi kovanı, 3 adet bıçak bulduğu da belirtildi. Olayda 1 adet tabancanın kullanıldığı ifade ediliyor. Tabanca henüz bulunamadı.

Hastanede tedavisi devam eden ve tabancayı kendisinin kullandığını söylediği belirtilen İsa Boztepenin, satın aldığı cep telefonunun arızalı çıkması nedeniyle Bünyamin Bayrama ait işyerine değiştirmeye gittiğini, bu talebinin reddedilmesi yüzünden kavganın çıktığını öne sürdüğü öğrenildi.

OLAYA KARIŞMAMIŞ, GÖRÜNTÜLEMİŞ..

Bu arada, Pazartesi günü saat 15.40 sıralarında meydana gelen olayda, yaşamını yitiren Bünyamin Bayram grubuyla kavgaya karıştığı ve olayda yaralandığı ilk bilgi olarak alınan Ömer K. adlı şahsın, olayla bir ilgisinin bulunmadığı, yara da almadığı bildirildi.

Bu kişinin, olay sırasında, cep telefonu kamerasıyla kavgayı görüntüleyen kişi olduğu, tanık olarak ifadesine başvurulduğu haber alındı. Bu kişinin olay sırasında çektiği görüntüler, bazı ulusal televizyon kanallarında da yayınlandı.