Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Baba ve Oğulları Bıçaklandı

Baba ve Oğulları Bıçaklandı
  • 28.12.2015
  • 0

Malatya’da iş ortaklarının kavgasında 3 kişi bıçakla, 2 kişi ise dövülerek yaralandı.

Olay, Salı gecesi Karakavak’taki Askeri Lojmanlar civarında yanında meydana geldi. İddiaya göre, iş ortağı olmaları nedeniyle alacak-verecek meselesinden dolayı  Şehabettin Y. çocukları Emrah  ve Yıldırım Y. ile enişteleri Okan E., ortakları olan Kadir B. ve Cengiz B. ile kavga ettiler.

Kavga sırasında  Şehabettin Y., çocukları Emrah Y. ve Yıldırım Y. bıçaklı saldırı sonucunda yaralandılar ve olay yerine giden ambulanslarla Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Olayın diğer tarafı olan Kadir B. ve Cengiz B. ise, kavga sırasında dövülerek yaralanmaları nedeniyle ambulans ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılarak, burada tedavi altına alındılar.

Olay ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."