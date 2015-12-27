Baba ve Oğulları Bıçaklandı

Malatya’da iş ortaklarının kavgasında 3 kişi bıçakla, 2 kişi ise dövülerek yaralandı.

Olay, Salı gecesi Karakavak’taki Askeri Lojmanlar civarında yanında meydana geldi. İddiaya göre, iş ortağı olmaları nedeniyle alacak-verecek meselesinden dolayı Şehabettin Y. çocukları Emrah ve Yıldırım Y. ile enişteleri Okan E., ortakları olan Kadir B. ve Cengiz B. ile kavga ettiler.

Kavga sırasında Şehabettin Y., çocukları Emrah Y. ve Yıldırım Y. bıçaklı saldırı sonucunda yaralandılar ve olay yerine giden ambulanslarla Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Olayın diğer tarafı olan Kadir B. ve Cengiz B. ise, kavga sırasında dövülerek yaralanmaları nedeniyle ambulans ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılarak, burada tedavi altına alındılar.

Olay ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.