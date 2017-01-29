“Babamız Olsa O Parayı Vermezdi”

Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nin 2016 Yılına ilişkin Mali Genel Kurulu Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi.

Genel kurula Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Bölge Başkanı İsmet Bayram, Yeşilyurt Eski Belediye Başkanı Mehmet Kavuk, oda başkanları, kooperatif üyeleri katıldılar.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Bölge Başkanı İsmet Bayram’ın Divan başkanlığını yaptığı mali genel kurulda konuşan Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Kazım Karabekir Canal, “Ortaklarımızdan gelen kredi taleplerini yönetim kurulu olarak değerlendirirken hiçbir ayrım ve ayrıcalık yapmadan kanun çerçevesinde herkese yardımcı olunarak 2016 yılında 7 milyon 750 bin TL işletme kredisi ve 2 milyon 374 bin TL sıfır faizli kredi kullandırmış bulunmaktayız. Ortaklarımızın düzenli olarak ödediği kredilerden dolayı kredi limitimiz kişi başına 150 bin TL’ye yükseltilerek bölgemizin sayılı kooperatifleri arasına girmiş bulunmaktadır.” dedi.

Genel kurulda gündemdeki maddeler katılımcılara okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Yeşilyurt eski Belediye Başkanı ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ‘nin kurucularından Mehmet Kavuk ise kısa bir selamlama konuşması yaparak, 1960’dan sonra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinde görevi olduğunu ve sonrasında ilçe kooperatiflerinin kurulmasında çalışmalar yaptıklarını, ilçelerde kurulan ilk kooperatiflerden birisinin Yeşilyurt ilçesinde kurulduğunu ve buna öncülük ettiklerini söyledi.

Esnaf ve sanatkarların toplantılarını birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirmesinin mutluluk verici olduğunu, yine Malatya’daki Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nin il dışında ve Ankara’da övgüyle bahsedilmesinin yine önemli olduğunu belirten Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, “Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatiflerimizin çok güzel çalışmaları var. Borçları yoktur. Biraz karlarını fazla gösteriyorlar. Bunun biraz daha düşürülmesini arzu ediyorum. Çünkü buraları kar etme yeri değildir, bu kurumlar millete hizmet yerleridir.” dedi.

“BABAMIZ OLSA O PARAYI VERMEZDİ”

Keskin şunları söyledi:

“Özellikle son dönemde hükümetimizin esnaf ve sanatkarlarımıza vermiş olduğu büyük desteklerden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a, yine içimizden çıkmış olan Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci’ye, hükümetimizin değerli üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bakınız, yıllarca üzerinde durduğumuz ÖTV’siz araç konusu vardı. Geçtiğimiz hafta Sayın Başbakanımız ile yaptığımız toplantıda TESK Genel Başkanımız Bendevi Palandöken, ‘Babamız olsaydı bu parayı vermezdi.’ Gerçekten de babamız olsaydı bu parayı vermezdi. Bugün ekmeğini ticari aracından kazanan esnafımız, yeni almış olduğu araca göre 25 bin ile 35 bin TL arasında para cebinde kalıyor. Hatta daha üst araç aldığında bu para 90 bin TL’ye çıkıyor ve bu para cebinde kalıyor. Hamdolsun, hükümetimiz son dönemde esnaf ve sanatkar kesimine ne istediysek, ne talep ettiysek hepsini aldık. Bu tamam mı, yeterli mi, yeterli değil. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nin aracılığı ile almış olduğumuz kredilerin faiz oranlarının biraz daha düşmesi gerekiyor. Devletimiz 1 yıl ödemesiz, 3 yıl vadeli faizsiz olarak KOSGEB aracılığı ile bir kredi verildi, ama yetersiz verildi. Geçtiğimiz hafta bu durumu Sayın Başbakanımıza söyledik, sayın bakanlarımıza söyledik. 250 bin kişi başvurmuş ama verilen sayı çok az. Sayın Başbakanımız şunun sözünü verdiler; başvuran ve şartları tutan herkesi bu 50 bin TL’lik krediden faydalandıracağız. İnşallah olur.”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Ben belediye başkanıyım ama bende sizin gibi bir esnaf kardeşinizim. Aile olarak ta esnaf bir aileyiz. Ticaretin ana omurgası esnaflardır. Ülkenin de bekası, sağlığı, sıhhati, birliği ve beraberliği, aslında esnaflara bakınca esnafların durumuna göre değerlendirilir. Eğer esnaflar o birliği ve beraberliği gerçekleştiriyorlarsa Allah’ın izniyle ülkemizin bütün hepsinde, milletimizin hepsinde bu gerçekleşecek demektir. Ülkemiz çok zor günlerde geçiyor. Doğrusu bölgemiz yaklaşık 5-6 yıldır emperyalist devletlerin, emperyalistlerin kıskacı altında. Terör örgütlerinin saldırısı altındayız. Bir olalım, kardeş olalım, çünkü en büyük mücadele aracımızda kardeşliğimizdir” şeklinde konuştu.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Bölge Başkanı İsmet Bayram ise, “bir tek şeye çok ihtiyacımız var, Alevi’si, Sünni’si, Türkü, Kürdü, AK Partilisi, MHP’lisi, CHP’lisi, bizim gideceğimiz başka bir yer yoktur. Sadece Ortadoğu’ya bakın, bizim ne yapacağımıza karar verin. Bizim bir birimize sarılmamız lazım. Huzuru olmayan toplulukların ne ibadeti düzgün olur, ne ticareti düzgün olur, nede siyaseti düzgün olur. Huzurunuz yoksa hiçbir şey yapamazsınız.” dedi.

Mali genel kurulda Denetim Kurulu’na İsmail Gökbalık ve Sedat Taşdemir, Bölge Birliği temsilciliklerine ise Kazım Karabekir Canal ile Kemal Köse seçildiler.

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