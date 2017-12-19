Oğlu Tarafından Öldürüldü

Malatya’da 25 yaşındaki şahıs, TCDD’de memur olarak çalışan babasını bıçaklayarak ölümüne neden oldu.

Olay, gece yarısı TCDD lojmanlarında yaşandı. İddiaya göre, aile içinde yaşanan tartışma esnasında H.İ.I. (25) adlı genç, babası Abdullah Işıldak’ı (54) bıçakladı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Abdullah Işıldak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayıtını kaybetti.

Ölen Abdullah Işıldak’ın TCDD Lojistik Müdürlüğünde memur olarak çalıştığı bildirildi.

Cinayet zanlısı H.İ.I. ise Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. H.İ.I.’nın psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öne sürüldü.

Öğleden sonra Adliye’ye çıkarılan H.İ.I. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burhan Karaduman / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com