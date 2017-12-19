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Malatya Haber -

Oğlu Tarafından Öldürüldü

Oğlu Tarafından Öldürüldü
  • 19.12.2017
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Malatya’da 25 yaşındaki şahıs, TCDD’de memur olarak çalışan babasını bıçaklayarak ölümüne neden oldu.

Olay, gece yarısı TCDD lojmanlarında yaşandı. İddiaya göre, aile içinde yaşanan tartışma esnasında H.İ.I. (25) adlı genç, babası Abdullah Işıldak’ı (54) bıçakladı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Abdullah Işıldak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayıtını kaybetti.

Ölen Abdullah Işıldak’ın TCDD Lojistik Müdürlüğünde memur olarak çalıştığı bildirildi.

Cinayet zanlısı H.İ.I. ise Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. H.İ.I.’nın psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öne sürüldü.

Öğleden sonra Adliye’ye çıkarılan H.İ.I. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burhan Karaduman / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. Cemal çiçek dedi ki:
    19 Aralık 2017, 18:00

    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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  2. Nedim ÖZATA Konya dedi ki:
    19 Aralık 2017, 17:58

    Allah rahmet eylesin çok iyi bir insan Dı, çocukluk arkadaşım ve komşumdu

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  3. Bülent Yaşar dedi ki:
    19 Aralık 2017, 17:39

    Dürüst Çalışkan biriydi allah rahme eylesin

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  4. Mehmet dedi ki:
    19 Aralık 2017, 16:35

    Allah rahmet etsin. İyi bir insandı.

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  5. Mehmet Yılmaz dedi ki:
    19 Aralık 2017, 10:46

    Allah rahmet etsin.Mekanı cennet olsun.Çok üzücü.Allah Ailesine sabırlar versin.

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