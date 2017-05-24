Babasının Kitaplarını Bağışladı

Hayırsever işadamı merhum babasının kitaplarını Esma Biltacı Kültür ve Sanat Merkezi Kütüphanesi’ne bağışladı.

Topgüller ailesine mensup hayırsever işadamı Abdullah Topgül, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden babası Murat Topgül’ün kitaplarını Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezindeki kütüphaneye bağışladı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın talimatı sonrasında kütüphanenin ismi ‘Murat Topgül’ olarak belirlendi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve İşadamı Abdullah Topgül, Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezini ziyaret ederek, devam eden kültürel ve eğitim hizmetleri hakkında yetkililerden bilgiler aldılar.

TOPGÜL AİLESİNE TEŞEKKÜR PLÂKETİ İLE ‘ELİF-VAV’ TABLOSU HEDİYE EDİLDİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, eğitime verdiği destekten dolayı İşadamı Abdullah Topgül’e teşekkür plâketi takdim etti. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın eşi Yasemin Polat ise Abdullah Topgül’ün eşi Ayşegül Topgül’e ‘elif-vav’ tablosu hediye etti.

İnceleme ziyaretine Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın eşi Yasemin Polat, İşadamı Abdullah Topgül’ün eşi Ayşegül Topgül, Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Özel Kalem Müdürü M. Aziz Arslan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muaz İçen, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Lütfi İnan katıldı.

POLAT, “EĞİTİM GÖNÜLLÜSÜ ABDULLAH TOPGÜL’E TEŞEKKÜR EDERİM”

Eğitime hizmet edenlerin toplum ve insan hafızasında çok özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “ Hayatını kaybeden Murat Topgül’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine öncelikle bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Hayatı boyunca hayırlı bir yolda yürüyen Murat Topgül amacımız aramızdan ayrıldı, ancak onun evladı Abdullah Topgül babasının adını eğitim alanında yaşatmak adına çok güzel, hayırlı bir hizmette bulundu. Abdullah Topgül Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezimizde babasının adını taşıyan çok güzel bir kütüphanede eserlerini istifade edecek hemşerilerimizin hizmetine sundu, kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“RAHMETLİ BABAMIN VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİĞİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR DUYUYORUM”

Hayırsever İşadamı Abdullah Topgül ise, ömrünü okumaya adayan rahmetli babası Murat Topgül’ün adına kütüphane oluşturulduğu için büyük bir onur duyduğunu söyledi.

Abdullah Topgül, “Rahmetli babam Murat Topgül her zaman kitap okur ve özellikle çocukların kitap okumasını isterdi. Bizlerde çocukları olarak onun vasiyetini yerine getirmek adına kütüphane kurmak istedik. Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’ta bu düşüncemize büyük destek verdi. Kelimelere sığmayacak bir mutluluk içerisindeyim. Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a Topgül ailesi adına teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanımızda zaten eğitim gönüllüsü bir insan ve okumanın yaygınlaşması için gerçekten önemli hizmetlerde bulunuyor. Yeşilyurt’un birçok noktasında Kültür ve Sanat Merkezlerinin açılması ülkemizin geleceği açısından önemlidir. Esma Biltaci Kültür Merkezinde 900’e yakın kardeşimizin sosyal ve kültürel etkinliklere katıldığını öğrendim, gerçekten mutlu oldum” diye konuştu.

FETHİ GEMUHLUOĞLU BİLGİ EVİNİ ZİYARET

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve İşadamı Abdullah Topgül ile diğer katılımcılar daha sonra Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evi’ne giderek burada bir yandan ders çalışıp diğer taraftan çeşitli kitaplar okuyarak zihin ve fikir gelişimlerine katkıda bulunan gençlerle sohbet ettiler.

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