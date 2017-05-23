Babaya Son Bakış Yürekleri Dağladı

Osmaniye’de Amanos Dağları’nda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç (27), memleketi Malatya’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin kızı Asmin’in babasının naaşına son bakışı yürekleri dağladı.

Sevinç’in Türk Bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omuzlarında taşınarak, katafalkta konuldu. Şehit Hasan Sevinç’in 4 yaşındaki kızı Asmin Ece Sevinç, göğsünün üzerinde taşıdığı fotoğrafla, askerlerin kucağında şehit babasının naaşına son kez baktı. Şehidin eşi Seda, annesi Nuriye ve amcası Ahmet Sevinç ve kardeşleri metanetlerini korudu. Şehidin selamlandığı anda anne Nuriye Sevinç fenalık geçirdi.

Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Ümit Çimen dua ederek, cenaze namazını kıldırdı. Cenaze namazı sonrası şehidin naaşı, top arabasıyla taşınarak, Garnizon Şehitliği’nde toprağa verildi. Vatandaşlar ‘şehitler ölmez vatan bölünmez, vatan sana canım feda ve kahrolsun PKK’ sloganlarını attı.

Askerden sonra uzman çavuş olan şehit Hasan Sevinç’in 3’ü kız 11 kardeşinin olduğu, ağabeyi Selam Sevinç’i 4 yıl önce kanserden, babası Mehmet Sevinç’i ise 2 yıl önce geçirdiği rahatsızlıktan dolayı kaybettiği öğrenildi.

Malatya Şehir Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze törenine; Malatya Valisi Mustafa Toprak, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ve CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz’ın yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri, askeri ve mülki erkan, şehidin yakınları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com