Baca Yangını Korkuttu

Valilik arkasında bir lokantanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Olay, akşam saatlerinde Valilik arkasında İstiklal Mahallesi Şehit Fahri Koçyiğit Sokakta bulunan bir iş merkezinde meydana geldi.

İş merkezinin alt katındaki lokantanın bacasında çıkan yangının büyümesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin merdivenli itfaiye aracı ile müdahale ettiği yangın birbirine bitişik olan iş merkezlerinin çatısına yayılmadan söndürüldü.

Maddi hasar oluşan yangın esnasında iş merkezinin arka kısmındaki yangını göremeyen bazı vatandaşların, binanın ön kısmında hazırlık yapan itfaiye ekiplerine “Caddeyi neden kapatıyorlar, burada yangın yok ki” şeklinde tepki göstermeleri ise dikkat çekti.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com