Badminton Şampiyonası Yapıldı
Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları ve Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen “Okullar Arası Genç Erkek ve Bayanlar Badminton İl Şampiyonası” müsabakaları sona erdi.
Yakınca Spor Salonunda düzenlenen maçlarda, bayanlar kategorisinde 11, erkeklerde 10 okul takımı mücadele etti.
Bayanlarda Atatürk Kız Anadolu Lisesi birinci, Hafize Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Turgut Özal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü olurken erkeklerde ise Şehit Kemal Özalper Endüstri Meslek Lisesi birinci, Tecde Anadolu Lisesi ikinci, Mahmut Çalık Anadolu Lisesi üçüncülüğü kazandı.
Bayanlarda ve erkeklerde birinci olan takımlar, grup müsabakalarında Malatya’yı temsil etmeye hak kazandı.
FOTO: Mehmet GÖRESİYE
AA
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