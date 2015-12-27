Badminton Şampiyonası Yapıldı

Malatya’da düzenlenen Badminton il şampiyonası tamamlandı.

Atatürk Kız Lisesi Spor Salonu’nda, Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün organizesi ile yapılan sporcular arası Badminton il şampiyonası müsabakalarına 100’ü aşkın sporcu öğrencinin katıldığını söyleyen Gençlik ve Spor Müdürlüğü Badminton Antrenörü Nazım Denizhan, ilk 3 dereceye giren sporcuları şöyle açıkladı:

GENÇ ERKEKLER :

1 – Ahmet Can Salduz, 2-Emin doğan, 3-Muaz Doğan.

GENÇ KIZLAR

1-Özge Vesile Mermer, 2- Kader Demir, 3- Gamze Şimşek.

YILDIZ ERKEKLER

1 – Ramazan Moran, 2- Mehmet Akarsu, 3- Ömer Atılmış.

YILDIZ KIZLAR

1 – Hayrunisa Dere, 2-Betül Başkan, 3-Nuray Tan.

KÜÇÜK ERKEKLER

1 – Serkan Bayram, 2- Murat Moran, 3 – Muhammed Tekel

KÜÇÜK KIZLAR

1 – Hanım Gürbüz, 2- Hatice Motor, 3- Zehranur Hafızoğlu,

MİNİK ERKEKLER

1 – Özgür Koray Bayram, 2- Ömer Faruk Baştemir, 3- Mustafa Balbay

MİNİK KIZLAR

1 – Ayça Hafızoğlu 2- Ayşe Betül Fırat.