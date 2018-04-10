Badmintoncular Şampiyona Vizesi Aldı
Malatya Badminton ANALİG takımı, yarı finali de başarıyla tamamlayarak, Türkiye şampiyonasında mücadele etme hakkını kazandı.
Spor Genel Müdürlüğü Anadolu Yıldızlar ligi projesi kapsamında 2017 – 2018 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Yarı Final müsabakaları 6-8 Nisan tarihleri arasında Kayseri’de yapıldı.
19 ilden 24 takım 120 sporcunun yarıştığı birbirinden çekişmeli müsabakalar sonunda Malatya badminton takımı hem kız hem de erkeklerde birinci olarak 11-13 Mayıs tarihlerinde Bolu’da yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde etti.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
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