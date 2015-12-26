Bağ-Kur Borçları Yanlış Hesaplanmış..
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Şevket Keskin, Bağ-Kur’un bilgisayar program hatası dolayısıyla çok sayıda esnafın prim borçlarının yüksek hesaplandığını, bu nedenle esnafların yeniden Bağ-Kur’a başvurmaları gerektiğini bildirdi.
Keskin tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Bağ-Kur prim alacaklarının yeniden yapılandırılması kapsamında Bağ-kurun bilgisayar programı hatası nedeniyle prim borcundan yanlış hesaplamalar yapıldığı kamuoyuna yansımıştır.
Bağ-Kurun bilgisayar programı hatasından dolayı, çok sayıda esnaf ve sanatkarlarımızın prim borçları yüksek hesaplanmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı devreye girerek bilgisayar programında ki hatalı hesaplamayı düzeltmiştir.
Ancak, daha önce Bağ-Kura giderek borçlarını hesaplatarak taksitlendiren esnaf ve sanatkarlarımız yeniden Bağ-Kura başvuruda bulunarak, borçlarını yeniden hesaplandırmalıdır.”