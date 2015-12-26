Bağ-Kur Borçları Yanlış Hesaplanmış..

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Şevket Keskin, Bağ-Kur’un bilgisayar program hatası dolayısıyla çok sayıda esnafın prim borçlarının yüksek hesaplandığını, bu nedenle esnafların yeniden Bağ-Kur’a başvurmaları gerektiğini bildirdi.

Keskin tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bağ-Kur prim alacaklarının yeniden yapılandırılması kapsamında Bağ-kurun bilgisayar programı hatası nedeniyle prim borcundan yanlış hesaplamalar yapıldığı kamuoyuna yansımıştır.

Bağ-Kurun bilgisayar programı hatasından dolayı, çok sayıda esnaf ve sanatkarlarımızın prim borçları yüksek hesaplanmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı devreye girerek bilgisayar programında ki hatalı hesaplamayı düzeltmiştir.

Ancak, daha önce Bağ-Kura giderek borçlarını hesaplatarak taksitlendiren esnaf ve sanatkarlarımız yeniden Bağ-Kura başvuruda bulunarak, borçlarını yeniden hesaplandırmalıdır.”