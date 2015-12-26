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Malatya Haber -

Bağ-Kur Borçları Yanlış Hesaplanmış..

Bağ-Kur Borçları Yanlış Hesaplanmış..
  • 26.12.2015
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Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Şevket Keskin, Bağ-Kur’un bilgisayar program hatası dolayısıyla çok sayıda esnafın prim borçlarının yüksek hesaplandığını, bu nedenle esnafların yeniden Bağ-Kur’a başvurmaları gerektiğini bildirdi.

Keskin tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bağ-Kur prim alacaklarının yeniden yapılandırılması kapsamında Bağ-kurun bilgisayar programı hatası nedeniyle prim borcundan yanlış hesaplamalar yapıldığı kamuoyuna yansımıştır.

Bağ-Kurun bilgisayar programı hatasından dolayı, çok sayıda esnaf ve sanatkarlarımızın prim borçları yüksek hesaplanmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı devreye girerek bilgisayar programında ki hatalı hesaplamayı düzeltmiştir.

Ancak, daha önce Bağ-Kura giderek borçlarını hesaplatarak taksitlendiren esnaf ve sanatkarlarımız yeniden Bağ-Kura başvuruda bulunarak, borçlarını yeniden hesaplandırmalıdır.”

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