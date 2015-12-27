Bağdat Bombalarla Uyandı: 101 Ölü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bugün bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre en az 101 kişi hayatını kaybetti.

AFP haber ajansına konuşan İçişleri Bakanlığından bir yetkili beş araçla gerçekleştirilen saldırılarda 182 kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırıların hedefinin Çalışma ve İçişleri Bakanlıkları binaları olduğu iddia ediliyor.

Patlamalardan sonra konuşan Bağdat emniyeti sözcüsü Albay Kasım el-Musavi, “Hem sivil hem de güvenlik elemanı kaybımız var. Detaylar netleştikçe konuyla ilgili daha geniş açıklama yapacağız” dedi.

Bağdat’ta bu ölçekteki en son saldırılar 25 Ekim’de düzenlenmişti. Bomba yüklü iki kamyonla adalet bakanlığı ve Bağdat valiliğine düzenlenen saldırılarda 155 kişi hayatını kaybetmişti.