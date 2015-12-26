Bağımsıza Destek Mitingi

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) eş başkanı ve Hakkari milletvekili Hamit Geylani, 30 yıldır bu ülkede sürdürülen kirli savaşın son 9 yılını AKP’nin yönettiğini söyleyerek ‘Bunlar, akan kanın durması için çözüm yolunu seçmiyorlar. AKP’nin derdi demokrasi değil, barış değil, onlar çözümsüzlüğü savunuyorlar’ dedi.

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) başta olmak üzere Emek Partisi, Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Demokrasi ve Özgürlük Hareketi ve bazı sosyalist eksenli örgütlenmelerin 12 Haziran seçimlerine yönelik oluşturduğu Emek-Demokrasi ve Özgürlük Bloku Malatya Belediyesi yanındaki alanda miting düzenledi.

Mitingde, BDP’nin destek verdiği Bağımsız milletvekili adayı Kani Şavata, Eşitlik ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Doç. Dr. Ferdan Ergut, EMEK Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen ile BDP Eşbaşkanı, Hakkari Milletvekili Hamit Geylani konuşma yaptı.

Emek-Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun destek verdiği Bağımsız milletvekili adayı Kani Şavata, konuşmasına başlamadan önce vatandaşları Kürtçe selamladı. Eşitlik ve adalet istediklerini söyleyen Kani Şavata ve özgürlük ve demokrasi adaylarına oy verilmesini istedi.

‘Mermi kovanları Kürt çocukların oyuncakları oldu’

‘Beyni uçuklar güneşi balçıkla sıvamaya çalışıyor’ diyen Şavata, medyanın daima polis panzerlerini taşlayan çocukları gösterdiğini vurgulayarak ‘Peki yandaş medya bu çocukların taş atmalarının sebeplerini neden sormuyor? Bugüne kadar sordunuz mu o taşı neden attığını? Çünkü bu çocukların naylon bebekleri olmadı. Bisiklete binemedi. Kalemi, okulu, öğretmeni olmadı. O çocuklar, mayın tarlarında oyun oynadı. Sizin çocuklarınız mayın tarlalarında oyun oynadı mı? O çocuklar yerlerinden yurtlarından sürüldü. Evleri yakıldı yıkıldı. Ama yandaş medya daima Kürt çocuklarını polis panzerlerine taş atarken gösteriyor’ dedi.

AKP ve CHP için ‘Derin devletin ikiz kardeşleridir’ diyen Şavata, ‘Cennet anaların ayakları altındadır’ diyenler ‘Ananı al git’ demeye başladı. Birisi de ‘Ananı..’ deyip cümlesine orada nokta koyuyor. Vatan-Millet-Sakarya dediler, ülkenin toprakları karış karış satıldı. Ege, Marmara satıldı. Urfa’da topraklar satıldı. Akdeniz’de yine öyle. Şu yan tarafta gördüğünüz alış veriş merkezi bir zamanlar fabrika idi. Şimdi bunların sahipleri kimler? Malatyaspor nerede? Kimler bu ranttan yararlandı? AKP’nin vekilleri son 8 yılda Malatya’dan çaldılar, çırptılar, tarımı ve hayvancılığı da bitirdiler. Vatan-Millet-Sakarya laflarını da ağızlarında düşürmüyorlar. Bunlar kukla. Bunlar yandaş’ diye konuştu.

‘Başbakan bekaret kontrolüne başladı’

Eşitlik ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Doç. Dr. Ferdan Ergut ise, hükümetin emekçiyi, işçiyi, Kürt halkını, öğrenciyi, kadınları yok sayan, eşitlik ve özgürlük taleplerinden uzak bir politika izlediğini belirtti.

Kürt halkının taleplerini sesli bir şekilde dile getirdiği seçim döneminde bölgede insanlar üzerindeki baskının arttığını söyleyen Doç Dr. Ergut, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya mitinginde, Hopa’daki olayları protesto etmek için tank üzerine çıkan ve polis müdahalesi sonucu kalçası kırılan Halkevleri Merkez Yürütme Kurulu üyesi Dilşat Aktaş’ı “O kadın, kız mıdır kadın mıdır?” diye nitelemesini de ‘Her şeyi bıraktı şimdi de bekaret kontrolüne başladı. Kadın deyince bu zihniyetin aklın gelen tek şey doğurganlıktır’ şeklinde eleştirdi.

BDP Eşbaşkanı ve Hakkari Milletvekili Hamit Geylani de konuşmasında, 30 yıldır ülkede sürdürülen kirli savaş politikalarının halka aşılandığını söyledi. Geylani, iktidarın bu kirli savaşın durdurulması için çözümden yana olmadığının da artık net bir biçimde ortaya çıktığını kaydetti.

12 Eylül darbesini yapan Genelkurmay Başkanı Kenan Evren’in ifade vermesi konusuna da değinen Geylani, ‘Netekim Evren’de gitti savcıda ifade verdi. TSK’nın 35.maddesine göre vatanı kurtarmak için yönetime el koyduk diyor. Güya ülkeyi kurtarmış. Yurttaşları işkencelerden geçirerek ülkeyi kurtarmış. Gencecik bedenleri ipe çekerek vatan kurtarmış. Vatan böyle mi kurtarılır’ ifadelerini kullandı.

‘MHP’ye günahımızı vermeyiz’

“Elazığ’da MHP’ye oy vereceğimiz iddiaları yayılıyor. Biz ırkçı MHP’ye oy desteği değil, günah desteğini bile vermeyiz’ diye konuşan Geylani, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da da eleştirdi. Geylani, “Notu şimdi zayıf. Ben Aleviyim, ben Kürdüm demeye cesaret edemiyor. Alevilerin hiçbir sorununa çözüm getirmedi” şeklinde konuştu. Geylani, BDP’nin ezanı Kürtçeleştirmek istediği şeklinde söylemlerin de yalandan ibaret olduğunu belirtti. Bu arada, Şavata’nın eşi başörtülü olan Yıldız Şavata ile birlikte miting alanında halkı selamladığı görüldü.

Mitingden Notlar

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) başta olmak üzere Emek Partisi, Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Demokrasi ve Özgürlük Hareketi ve bazı sosyalist eksenli örgütlenmelerin 12 Haziran seçimlerine yönelik oluşturduğu Emek-Demokrasi ve Özgürlük Bloku seçim kampanyasında miting düzenleyen son siyasal organizasyon oldu.

Malatya Belediyesi ile Malatya Park AVM arasındaki alandaki mitinge yaklaşık 1500 kişi katıldı.

Mitingde Emek-Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun Malatya Milletvekili Adayı Kani Şavata, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen, Eşitlik ve Demokrasi Partisi Doç. Dr. Fergan Ergut ve BDP Eşbaşkanı Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani birer konuşma yaptı.

Mitingde blokun milletvekili adayı Gani Şavata ve BDP Eşbaşkanı Hamit Geylani konuşmalarının bir bölümünü Kürtçe yaptı. Gani Şavata konuşmasına Kürtçe selamla ve ‘Malatya sana kurban olayım’ sözleri ile başladı. Şavata miting platformuna eşi Yıldız Şavata ile çıktı.

Mitingde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sümer Camisi minaresine, belediye binası yangın merdivenine ve Malatya Park terasına yerleştirilen keskin nişancıların yanı sıra çok sayıda polis miting güvenliğini sağladı.

Miting katılımcıları üzerinde ‘Özgürlük ve Demokrasi Adayları’ yazılı flamalar taşıdı.

Mitingin en renkli anı blokun milletvekili adayı Gani Şavata’nın CHP’yi eleştirirken Süleyman Demirel’in olduğunu söylediği fötr şapkayı salladığı ve ‘Kemal Kılıçdaroğlu bu şapkanın altına girdi’ dediği andı.

Şavata’nın CHP’yi eleştirirken ‘Senin asıl adın Hıdır. Neden adını değiştiriyorsun?’ şeklindeki sorusu da miting katılımcılarından alkış aldı.

BDP’nin organizasyonu ile Güneydoğu’da Kürtçe Ezan okunduğu yolundaki iddiaların yalan ve komplo olduğunu söyleyen Şavata ‘Bu gökkubbe altında Ezan-ı Muhammedi’ susmayacak ve ebediyen orijinal dilinde okunacak’ dedi.