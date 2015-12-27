Suat KOZLUKLU

Beni bu güzel havalar mahvetti,

Böyle havada istifa ettim

Evkaftaki memuriyetimden.

Tütüne böyle havada alıştım,

Böyle havada âşık oldum;

Eve ekmekle tuz götürmeyi

Böyle havalarda unuttum;

Şiir yazma hastalığım

Hep böyle havalarda nüksetti;

Beni bu güzel havalar mahvetti..

Orhan Veli boşuna yazmamış bu şiiri

Bahar işini aşkla yapmış, eğreti tutmamış ucundan insanlar gibi. Dört elle sarılmış ve yapmış görevini mükemmelce.

Evet, yine yeniden bahar gelmiş memleketime.



Tabii ki gelecek… Her kışın arkası bahar değil midir? Daha önceleri de geldi bu baharlar, hem de kaç baharlar geldi geçti.

Her yer çiçekli bahar dalları ile bezenmiş, güneş cömertçe parlıyor. Doğa yapmış görevini, üşendim demiyor, bıktım demiyor, nerede ne yapılacaksa işe koyuluyor. Tembellik ise biz insanoğluna has bir özellik zaten

Bende bir bahar sabahı uyandığımda içimdeki sesin avazı çıktığı kadar şöyle haykırdığını duydum

 Şöyle bu şehr-i İstanbuldan kapağı dışarı atıp uzun bir deniz yolculuğuna çıksam, ordan Malatya uğrayıp yavaş yavaş olgunlaşmaya başlayan kayısılardan tatsam…

Ayağıma dolaşmasa yoğun işler, özlemesem kimseyi, merak etmesem sevdiklerimi

Gökyüzü, çivit rengini alınca dingin bir uyku çeksem. Hatta, bol bol tembellik yapıp başı yükseklere değen kavak ağacının, gölgesi altından hiç kalkmasam Evet, üşümeden uyumak, üşümeden uyanmak zamanı şimdi

Telefon, internet, televizyon olmasa yanımda, tadını çıkarsam teknolojiden uzak günlerin diye düşlüyorum…

Beyaz peynir ve taze domates kokusuyla geçirsem günlerimi. Arı vızıltıları, kuş sesleri eşlik etse bu bahar keyfime

Sonra sıkılıp tüm bu tembellikten ve kendimden, bitirip baharı geri dönsem geride bıraktıklarıma 

Evet, hayatın hiç bitmek bilmeyen koşuşturmacası içinde yukarıda kaleme aldığım satırlar sanırım bu baharda sadece yazıda kalacak Uygulaması yine bir başka bahara

Zamana yenik düşmeden, gelecekte sandığımız Baharları yaşamak dileğiyle…

FOTOĞRAF: Malatya-Yaygın Göleti’nden bir görünüm.. (Foto:Burhan KARADUMAN-iha)