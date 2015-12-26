Bahis ve Şike Cezası

Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, yasa dışı bahis ve şike iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde aralarında eski futbolcu, yönetici, antrenör ve menajerlerin bulunduğu 11 kişiye sürekli, 23 kişiye 3 yıl ile 6 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları verdi.

Kurul yaptığı toplantıda, şike ve bahis iddialarına ilişkin dosya karara bağlandı. Aralarında eski futbolcu, yönetici, antrenör ve menajerlerin bulunduğu 11 kişiye sürekli, 23 kişiye 3 yıl ile 6 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezası uyguladı. 32 kişi için de ceza tayinine yer olmadığına karar verildi. Malatyaspor’lu eski futbolcularından 2’si hakkında da ceza kararı çıkarken, eski teknik direktörlerden Hayati Palancı ve bazı futbolcular hakkında ise ceza tayinine yer olmadığı kararı verildi.

PFDK’nın söz konusu olayla ilgili kararında geçen Malatyaspor’lu isimler ve haklarındaki karar şöyle:

“- ADEM DURSUN hakkında, 26.04.2009 tarihinde oynanan MALATYASPOR-KAYSERİ ERCİYESSPOR Bank Asya 1. Lig futbol müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan eylemin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

– CELİL SAĞIR‘ın, 26.04.2009 tarihinde oynanan MALATYASPOR – KAYSERİ ERCİYESSPOR Bank Asya 1. Lig futbol müsabakasında, müsabaka öncesinde, müsabaka sonucunu etkileme eylemi içinde bulunan kişilerle saptanan görüşmelerinden dolayı sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

CELİL SAĞIR‘ın, “bahis” ihlalini oluşturan eylemleri nedeni ile takdiren 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi sonucu CELİL SAĞIR‘ın, 1 YIL 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

– ERBAY ALDEMİR hakkında, 26.04.2009 tarihinde oynanan MALATYASPOR – KAYSERİ ERCİYESSPOR Bank Asya 1. Lig futbol müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan eylemin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

– EVREN NURİ TURHAN hakkında, 26.04.2009 tarihinde oynanan MALATYASPOR – KAYSERİ ERCİYESSPOR Bank Asya 1. Lig futbol müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan eylemin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

– FATİH SEZER hakkında, 26.04.2009 tarihinde oynanan MALATYASPOR – KAYSERİ ERCİYESSPOR Bank Asya 1. Lig futbol müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan eylemin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

FATİH SEZER hakkında, “bahis” ihlalini oluşturan eylemleri nedeni ile takdiren 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

-GÖKHAN TOKGÖZ hakkında, 26.04.2009 tarihinde oynanan MALATYASPOR – KAYSERİ ERCİYESSPOR Bank Asya 1. Lig futbol müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan eylemin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

-HAYATİ PALANCI hakkında, 26.04.2009 tarihinde oynanan MALATYASPOR – KAYSERİ ERCİYESSPOR Bank Asya 1. Lig futbol müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan eylemin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

-BURHAN AKGÜL‘ün, 08.11.2009 tarihinde oynanan BELEDİYE VANSPOR- MALATYASPOR müsabakası ile ilgili bahis eylemi içinde bulunan kişilerle saptanan görüşmelerinden dolayı sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,”