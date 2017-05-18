Bahtiyar Bahtıkara
Annesi Terbiye ve 2 yeğeniyle birlikte yaşayan Bahtiyar Hoca (Kadir Çöpdemir), annesinin sürekli sorunlar çıkarması nedeniyle bir türlü evlenememiştir. Kasabalarına yeni taşınan Pakize’den (Yeşim Salkım) ilk karşılaşmalarından itibaren hoşlanan Bahtiyar, onunla nikah kıymayı kafasına koyar. Ancak yeğeni Kırık Orhan’ın da Pakize’de gözü vardır ve Pakize için büyü de dahil her şeyi deneyecektir.
Vizyon Tarihi: 19 Mayıs 2017
Yapımı : 2017 – Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Ergin Yılmazer
Oyuncular : Kadir Çöpdemir , Yeşim Salkım , Yakup Yavru , Gülnihal Demir , Metin Zakoğlu
Senaryo : Ergin Yılmazer
Yapımcı : –
sinemalar.com
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