Bakan Ağbal, Valilik ve Belediyeyi Ziyaret Etti

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Malatya Valisi Ali Kaban’ı makamında ziyaret etti. Vali Ali Kaban tarafından valilik girişinde karşılanan Bakan Ağbal, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ağbal, Malatya’nın her geçen gün büyüyen ekonomisi ile göz doldurduğunu söyledi. Ağbal, “Gerçekten yapılanları duydukça büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Hükümet olarak Malatya’da birçok yatırım yapıyoruz, belediyemizin çok başarılı çalışmaları var. Belediye başkanımıza başarılar diliyor, çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Cazibe merkezleri programının tebliğe yayınlandığını ifade Bakan Ağbal, “Ben inanıyorum ki cazibe merkezleri kapsamında Malatya en çok ilgi çekecek illerimizin başında gelecek diyebilirim. Bölgelerin gelişmesi noktasında cazibe merkezi programıyla önemli bir atılımı başlattık, teşvikleri genişlettik, en son cazibe merkezleri programı noktasında yapılacak yatırımlarda enerji teşviki getirdik. Bu da üretim maliyetlerini aşağıya çekecek olan önemli bir destek. Vergilerde, primlerde uzun bir dönem için indirimlere gittik. Malatya’da bu yeni teşvik sisteminin genişletmekte olan yatırımları katlayacağına ve istihdamı artıracağına ve Malatya’nın ekonomisine önemli katkılar vereceğine inanıyorum” diye konuştu.

Belediye Ziyareti

Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Maliye Bakanı Naci Ağbal, Başkan Ahmet Çakır’ı yaptığı çalışmalardan dolayı kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır tarafından karşılanan Bakan Naci Ağbal, Malatya’nın iftihar ettikleri illerden bir tanesi olduğunu söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ve İl Başkanı Hakan Kahtalı ile kalabalık bir heyetin eşlik ettiği ziyaret sırasında yapılan hizmetlerle ilgili kısa bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Bakan Naci Ağbal’ı Malatya’da ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduklarını söyledi. Büyükşehir statüsüyle birlikte öncelikle ana planlar üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Çakır, jeolojik etüt çalışmalarının yanı sıra ulaşım ve turizm master planı çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Malatya merkezini esas alarak, kırsal ilçe ve mahallelere de önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini kaydeden Çakır, “11 kırsal ilçemizden 9’unun altyapısını sıfırdan kurduk. Kırsal ilçelerimizde 3 bin kilometre dolayında yol çalışması yaptık. Toplamda 400 milyon liralık yatırımın 300 milyonluk kısmını tamamladık, 100 milyonluk kısmında ise çalışmalarımız devam ediyor. Alt yapısı tamamlanan ilçelerimizde üst yapı çalışmalarına da başladık. Malatya merkezde de her tarafta şehir yenileme projesi başlattık. Kültürel anlamda da inşa ettiğimiz çok güzel mekanlarımız var. Kültür merkezleri, çok amaçlı sosyal tesisler, külliyeler, yaşam ve spor merkezleri, aile danışma merkezi gibi tesislerimizde yılda 20 bin dolayında bayanımız faydalanıyor” şeklinde konuştu.

Enerji yatırımlarına da değinen Başkan Çakır, örnek yatırımlardan olan Çöpgaz Elektrik Santralinden 2.2 megavat, yeni kurulan tesiste 10.5 megavat, GES’ten 3 megavat enerjinin üretildiğini, 1 megavatlık bir GES projesinin de kurulum çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden Maliye Bakanı Naci Ağbal ise, Malatya’nın alt yapısıyla, üst yapısıyla, geniş caddeleriyle, canlı yaşamı ve kültürüyle her bakımdan iftihar ettikleri vilayetlerden bir tanesi olduğunu söyledi. Malatya’nın her geçen gün gelişip, büyüdüğünü ve yatırım çektiğini kaydeden Ağbal, “Gümrük ve Ticaret Bakanımız, Genel Başkan Yardımcımız, vekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, İl Başkanımız ve teşkilatımız hep beraber Malatya’ya güzel işler yapıyorlar. Malatya ile ilgili hayalleri büyük. Malatya’nın daha da gelişip büyümesi için projeler geliştiriyorlar. Uçaktan indik proje konuşmaya başladık, hala proje konuşuyoruz. Dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum. Sayın Gümrük Bakanımız ve Genel Başkan Yardımcımızla Malatya meselelerini her zaman konuşuyoruz. Belirtilen konularda destek olmaya devam ediyoruz. En son burada Kızılay yeni bir prefabrik konteyner imalatı ile ilgili bir yatırım yapacak. Maliye Bakanlığı olarak bununla ilgili yer tahsisini yaptık. Hayırlı olsun. Önemli bir yatırım olacak. Malatya’da bin 500 kişiye istihdam sağlayacak. Bunda emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya’ya yatırım yapacak müteşebbisler için her türlü desteği sağlayan bir mevzuat oluşturduklarını belirten Ağbal, “Sosyal Güvenlik primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Bütün vergilerden yatırımcı kurtulacak. Enerji desteği vereceğiz. Malatya’ya yatırım yapacak olan bir müteşebbisin elektrik faturasının yüzde 50’sini devlet karşılayacak. Malatya’nın esasında bir potansiyeli var. Birçok yatırımcı bu bölge içerisinde Malatya’ya gelmeyi tercih ediyor. Çünkü yetişmiş insan gücü kaynağı var, kendi potansiyeli var, atılım içerisinde olan girişimciler var, Türkiye genelinde Malatyalı iş adamları var. Onun için Malatyamızın önü açık. Son 15-16 yıldır Türkiye kabuk değiştiriyor. Türkiye artık eski Türkiye değil. Gerçekten kentleri AK Parti hükümetleri döneminde yaşanabilir hale getirdik. Malatya da büyüyecek, gelişecek ve kalkınacak. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın gerek sanayi ve ticaretin şehir içerisinde yeniden konumlandırılması, gerekse şehrin gelişmesi noktasında atıl vaziyetteki taşınmazların ekonomiye kazandırılması yönünde çok güzel projeleri var. Kendisine biz de destek olacağız. Bu projeler harekete geçince Malatya daha da gelişecek ve büyüyecek” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, ziyaret sırasında Maliye Bakanı Naci Ağbal’a el işlemeli bakır semaver, kayısı kristali ile tepside kayısı hediye etti.

Başkan Çakır ayrıca, Maliye Bakanlığından talep edilen istek ve taleplerle ilgili olarak Bakan Ağbal’a dosya sundu.

(İha)