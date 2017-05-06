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Malatya Haber -

Bakan Araya Girdi, Taraftar-EYMS Barıştı

Bakan Araya Girdi, Taraftar-EYMS Barıştı
  • 06.05.2017
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Evkur Yeni Malatyaspor takımı ile taraftarlar arasında Bandırmaspor karşısında alınan 5-0’lık skorun ardından oluşan tatsızlığı sonlandırdı.

Bakan Tüfenkci, beraberindeki heyet Evkur Yeni Malatyaspor’un antrenmanını izlerken, takım ile taraftarlar arasında oluşan tatsızlığı da giderdi.

Orduzu Pınarbaşı tesislerinde Teknik Direktör İrfan Buz ve takım kaptanı Sedat Ağçay ile bir araya gelen Bakan Tüfenkci, taraftarlar ile futbolcuları bir araya getirerek, Bandırmaspor karşılaşması sonrası Malatya’da yaşanan tatsız olayları tatlıya bağladı.

Taraftarlar idman sahasında teknik direktör İrfan Buz ve futbolculara çiçek takdim ederek, Adana Demirspor maçı öncesi futbolculara moral verdi.

Taraftarlar ise Adana Demirspor maçına Evkur Yeni Malatyaspor taraftarlarının alınmaması ile ilgili il Spor Güvenlik Kurulu’nun almış olduğu kararın kaldırılması içinde destek istediler.

Burhan KARADUMAN, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com

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