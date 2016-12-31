Bakan El-Bab Gazisini Ziyaret Etti
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, El-Bab’ta yaralanan gazi Furkan Yıldırım’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Bir süre önce Suriye’nin El-Bab bölgesinde Fırat Kalkanı Operasyonunda yaralanan Uzman Çavuş Furkan Yıldırım ilk müdahalesinin ardından memleketi Malatya’ya sevk edildi. Malatya Devlet Hastanesinde tedavisi süren yaralı Uzman Çavuş’u ziyaret eden Bakan Bülent Tüfenkci, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Doktorlardan da tedavi süreci hakkında bilgiler alan Bakan Tüfenkci, gazi Uzman Çavuş’a her zamanın yanında olduklarını ileterek bir süre Yıldırım ile sohbet etti.
iha
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