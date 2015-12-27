Bakan Güler Diyor ki

Çankaya Köşkü’nde düzenlenen ödül törenine katılan İçişleri Bakanı Muammer Güler, geçen hafta yapılan yolsuzluk operasyonuna ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Güler şunları söyledi:

“Bu bir adli dava değil, siyasi algı davasıdır. Bunlar her şeyi kendi kafalarına göre yapmışlar. İnfazı da yapmışlar. Bunları geçmişte de yapmışlardı ama iki yanlış bir doğru etmez.

Ben operasyonun hemen ardından Başbakan’a ‘Gereğini yapacağım’ dedim. Kendisi de gereğini yapacağını söyledi.

Oğlumun evinde bulunan para sattığı villanın parasıdır, bütün evrakları vardır. Tüm delilleri belgeleriyle sunacağım.

İstihbarat müdürü adli kolluk personeli değildir. Memur suçlarına göre işlem yapılmak zorundadır.

Daha ifadeler alınmadan dört Bakan için fezleke hazırlanıp polisin önüne konmuş. Kanunsuz hiçbir şey yapmadık. Hukuk ayaklar altına alınıyor.

Oğlum rüşvete aracılıktan tutuklandı. Bu dosya şantaj için hazırlanmış. İddialar asılsız.

Bana haber verilmeyebilirdi ama bu ülkenin Başbakan’ı var. Ben de hesap vereceğim, yanlış bilgi verenler de.

Evden çıkan paralarla ilgili belgeler savcılığa verildi.