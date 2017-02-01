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Malatya Haber -

Bakan Tüfenkci Taziye Dileklerini Kabul Ediyor

Bakan Tüfenkci Taziye Dileklerini Kabul Ediyor
  • 01.02.2017
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, annesi Ayşe Tüfenkci’nin vefatı nedeniyle taziyeleri kabul etti.

Malatya Şeker Fabrikası Misafirhanesi’nde kurulan taziye yerine gelen vatandaşlar, Bakan Tüfenkci’ye başsağlığı dileklerini iletti.

Hemşehrileriyle yakından ilgilenen Tüfenkci, gelenlerle tek tek tokalaşarak taziye dileklerini kabul etti.

Bakan Tüfenkci’nin vefat eden annesi Ayşe Tüfenkci için 2 Şubat Perşembe günü öğle namazını müteakip Fahri Kayahan Bulvarı’ndaki Belediye Nikah Sarayı salonunda mevlid okutulacağı bildirildi.

Bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle Malatya Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Bakan Tüfenkci’nin annesi Ayşe Tüfenkci, önceki gece vefat etmiş ve Salı günü Malatya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

AA- malatyahaber.com

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