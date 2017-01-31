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Malatya Haber -

Bakan Tüfenkci’nin Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bakan Tüfenkci’nin Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
  • 31.01.2017
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin annesi Ayşe Tüfenkci (84) son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle iki yıldır Malatya Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 1’i kız 3 çocuk annesi Ayşe Tüfenkci, 30 Ocak Pazartesi akşamı hayatını kaybetti. Tüfenkci’nin cenazesi, Şehir Mezarlığı Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine; Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve Hayati Yazıcı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, dernek ve oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Mezarlığı kadar cenaze aracıyla giden Bakan Tüfenkci, defin sonrası taziyeleri kabul etti.

TAZİYE ADRESİ:

Şeker Fabrikası Misafirhanesi

Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com 31.01.2017

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