Bakan Tüfenkci’nin Annesi Vefat Etti
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin uzun süredir hasta olan annesi Ayşe Tüfenkci vefat etti.
Kalp ve solunum yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle, Malatya Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olan 3 çocuk annesi 84 yaşındaki Ayşe Tüfenkci’nin saat 21.00 sıralarında vefat ettiği bildirildi. Bülent Tüfenkci’nin de, annesinin durumunun ağırlaşması üzerine akşam saatlerinde Malatya’ya geldiği ve son anlarında annesinin yanında bulunduğu bildirildi.
Ayşe Tüfenkci’nin cenazesinin, 31 Ocak Salı günü Şehir Mezarlığı Camii’nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.
TAZİYE ADRESİ:
Paşakonağı Mevlid Salonu
Tevfik Temelli Caddesi, Kul Sokak- MALATYA
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